A Obiettivo Salute si parla della malattia invisibile: la fibromialgia

Le cause e i meccanismi

Le cause della fibromialgia non sono ancora del tutto chiarite, le evidenze scientifiche indicano un’alterazione nella percezione del dolore da parte del sistema nervoso, che porta a una sorta di amplificazione degli stimoli. Fattori come stress prolungato, traumi fisici o emotivi e predisposizione individuale possono contribuire all’insorgenza della malattia.

Non esiste una cura definitiva, ma la fibromialgia può essere gestita attraverso un approccio integrato, e le terapie comprendono farmaci mirati, attività fisica adattata, fisioterapia, supporto psicologico e interventi sullo stile di vita. Fondamentale è il lavoro di squadra tra diversi specialisti: reumatologi, fisiatri, fisioterapisti, psicologi e medici di medicina generale. Un percorso personalizzato, costruito sulla base dei bisogni del singolo paziente. Accanto al ruolo dei medici, è importante anche quello delle associazioni, come Abar, che offrono supporto, ascolto e orientamento, contribuendo a rompere l’isolamento in cui spesso si trovano le persone che convivono con questa patologia.

Vivere con la fibromialgia

Conviverci è possibile, ma richiede consapevolezza, continuità nelle cure e un cambiamento dello stile di vita. Il primo passo resta il riconoscimento: comprendere che il dolore è reale e che esistono percorsi per affrontarlo, la fibromialgia è una condizione complessa che merita attenzione, diagnosi tempestive e risposte concrete. Parlarne, informare e dare voce ai pazienti è fondamentale per superare i pregiudizi e costruire una maggiore consapevolezza. Perché dietro a una malattia invisibile ci sono storie reali che chiedono di essere ascoltate.