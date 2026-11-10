Emergenze chirurgiche, al Civile un’équipe sempre pronta: come lavora

Quando si verifica un grave incidente stradale, ogni minuto può fare la differenza. Mentre i soccorritori intervengono sul posto, in ospedale si mette in moto una macchina organizzativa che coinvolge medici di diverse specialità, pronti ad accogliere e intervenire tempestivamente. Agli Spedali Civili un ruolo centrale viene svolto dalla Chirurgia di Primo Intervento, struttura costituita un anno e mezzo fa per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze chirurgiche. Di questo e molto altro abbiamo parlato con il dottor Enrico Damiani, al timone dell'équipe che svolge un lavoro in cui rapidità, competenza e collaborazione sono fondamentali.
Dottor Damiani, come è nata questa struttura e di cosa si occupa?
È operativa dal primo maggio 2025 ed è nata da un progetto promosso dall'allora responsabile dottor Diego Cesare Pezzola e condiviso con la Direzione strategica aziendale, con l'obiettivo di migliorare la gestione delle urgenze e delle emergenze chirurgiche. Siamo uno dei centri di riferimento della Lombardia per il trauma maggiore e serviamo un ampio territorio che comprende Brescia, Cremona e Mantova, ma anche altre zone della regione.
Quali pazienti arrivano da voi?
Ci occupiamo di persone che hanno subito traumi gravi, per esempio in seguito a incidenti stradali, domestici o sul lavoro, oppure ferite da arma da taglio o da fuoco. Ma interveniamo anche in presenza di patologie che richiedono un'operazione urgente, come appendiciti, colecistiti, occlusioni intestinali, perforazioni gastrointestinali e peritoniti. A volte si tratta di pazienti già ricoverati in altri reparti.
Prendiamo il caso di un grave incidente stradale. Che cosa succede dal momento in cui vengono chiamati i soccorsi?
Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, coordina l'invio sul posto dei mezzi di soccorso. I soccorritori valutano le condizioni del ferito e trasmettono le prime informazioni al triage del Pronto Soccorso, che, in base alla gravità del caso, attiva, se necessario, il trauma team, la squadra di specialisti chiamata a gestire le emergenze più complesse.
Come vi preparate ad accogliere il paziente?
Il trauma team si riunisce nella shock room, la sala del pronto soccorso attrezzata per la gestione dei pazienti più gravi. Qui gli specialisti si confrontano sulle informazioni ricevute e stabiliscono come intervenire all'arrivo del ferito. Nel frattempo, sul luogo dell'incidente, il medico soccorritore può già eseguire manovre salvavita, come l'intubazione o procedure urgenti per consentire la respirazione. In questo modo, quando il paziente arriva in ospedale, siamo pronti a intervenire.
Qual è la vostra priorità?
La nostra priorità è trattare tempestivamente le lesioni più gravi, scegliendo di volta in volta il percorso chirurgico più appropriato per ogni paziente. In alcuni casi è possibile eseguire subito un intervento definitivo; nei pazienti più critici, invece, può essere necessario ricorrere a una chirurgia in più tempi. Il primo intervento ha lo scopo di controllare le lesioni che mettono a rischio la vita del paziente, consentendone la stabilizzazione in Rianimazione. Una volta migliorate le sue condizioni, torniamo in sala operatoria per completare il trattamento.
In queste situazioni il tempo è fondamentale.
Assolutamente. È un principio che guida il nostro lavoro, tanto che lo abbiamo fatto scrivere anche sulle felpe dell'équipe.
Da quanti professionisti è composta la vostra squadra?
Siamo dieci medici e garantiamo la copertura delle urgenze chirurgiche 24 ore su 24, sette giorni su sette. Ci occupiamo dei pazienti provenienti dal Pronto Soccorso, delle consulenze urgenti degli altri reparti e dei casi complessi trasferiti dagli ospedali del territorio che richiedono le risorse di un centro di riferimento. In circa un anno e mezzo di attività stiamo per raggiungere i mille interventi. La nostra forza è il lavoro di squadra: i medici più esperti affiancano i colleghi più giovani, condividendo competenze e responsabilità in un'équipe coesa e motivata.
Una collaborazione che coinvolge anche gli altri reparti.
Certamente. La Chirurgia di primo intervento lavora a stretto contatto con le altre specialità degli Spedali Civili. È proprio questa collaborazione a permetterci di affrontare anche i traumi più complessi, garantendo ai pazienti tutte le competenze e le tecnologie necessarie.
Come venivano gestite le emergenze prima della nascita della struttura?
I pazienti venivano affidati ai reparti di chirurgia generale, che si occupavano sia dell'attività programmata sia delle urgenze. Oggi possiamo contare su un'équipe dedicata, che garantisce una risposta tempestiva e sviluppa competenze sempre più specifiche nella gestione delle emergenze chirurgiche. È questo il principale vantaggio della nuova organizzazione.