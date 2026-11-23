Il dolore può arrivare di notte, quando ci si gira nel letto, o mentre si cerca di sollevare il braccio. La spalla è una delle articolazioni più delicate del nostro corpo. E non fa male sempre per lo stesso motivo: nei giovani il problema può essere legato allo sport, mentre con il passare degli anni entra in gioco anche l’artrosi. Per saperne di più abbiamo affrontato l’argomento con il dottor Giovanni Vinanti, ortopedico dell'Istituto clinico San Rocco di Ome.
Dottor Vinanti, perché la spalla è così spesso fonte di dolore?
La spalla è l'articolazione con la maggiore escursione di movimento del corpo umano. È un meraviglioso laboratorio di biomeccanica dove ogni struttura che la compone (legamenti, tendini, muscoli, cartilagine…) coopera per garantire un movimento perfetto, sempre in equilibrio. Quando uno di questi elementi non lavora come dovrebbe o addirittura si rompe, il paziente può avvertire dolore e la spalla perde funzione.
Le patologie che colpiscono la spalla cambiano sensibilmente con l'età. Partiamo dai più giovani. Che cosa può provocare dolore?
Nei pazienti più giovani e sedentari spesso il dolore è causato da alterazioni posturali, in particolare della scapola, una condizione chiamata discinesia scapolare. Nei giovani che invece praticano sport che prevedono gesti ripetitivi sopra la testa (overhead) come il tennis o la pallavolo si crea all’interno della spalla uno sfiancamento progressivo dei legamenti che negli anni può portare dolore.
Come si curano queste problematiche?
Sia in caso di discinesia scapolare sia in caso di spalla da sport overhead un buon programma fisioterapico può garantire un buon risultato.
Ma cosa succede quando la spalla si lussa?
A seguito di un trauma la testa omerale non rimane più centrata, esce dalla sua sede fino a lussarsi. Ovviamente questo evento crea forte dolore e il paziente deve subito recarsi in pronto soccorso per fare gli accertamenti del caso e affinché poi uno specialista esegua immediatamente una riduzione della lussazione, rimetta cioè la testa omerale nella sua sede. Nei giorni successivi il dolore diminuisce e il paziente recupera la normale funzionalità. Però la lussazione causa la rottura di quelle strutture che servono per tenere la spalla stabile, ovvero i legamenti, e questo espone la persona a un elevato rischio di recidiva di lussazione. Per questo, in casi selezionati, può essere indicato un intervento chirurgico mirato alla riparazione dei legamenti o comunque mirato a ridare alla spalla una adeguata stabilità contenendo il rischio di recidiva.
Chi è esposto a un maggior rischio di lussazione?
I più esposti a lussazioni sono i giovani tra i 15 e i 25 anni che praticano sport di contatto come il calcio o il rugby o la pallamano.
C'è poi la tendinopatia calcifica. Cos’è? Come si manifesta?
È una patologia caratterizzata dalla formazione di uno o più depositi di sali di calcio all'interno dei tendini della cuffia dei rotatori. Colpisce più spesso le donne tra i 30 e i 50 anni. Il dolore è particolarmente intenso nella fase in cui il deposito di calcio viene riassorbito e può diventare acuto, soprattutto nelle ore notturne.
Bisogna sempre intervenire oppure può passare da sola?
In molti casi la malattia si risolve spontaneamente. Quando invece persiste, si procede per gradi: farmaci antinfiammatori, fisioterapia, infiltrazioni e onde d'urto. Se questi trattamenti non bastano si può ricorrere alla litoclasia, una procedura che permette di aspirare il deposito attraverso un ago, sotto guida ecografica. Nei casi più resistenti si interviene in artroscopia, incidendo il tendine, rimuovendo il calcio e suturando il tendine stesso.
Tra i 40 e i 50 anni si sente parlare di «spalla congelata». Che cosa succede?
Spalla congelato o capsulite adesiva, un processo infiammatorio e fibrotico che interessa la capsula articolare, cioè la membrana che avvolge l'articolazione. Questa si ispessisce e si retrae, limitando progressivamente i movimenti e provocando dolore intenso.
Chi ne soffre maggiormente?
Colpisce il 2-5% della popolazione, soprattutto tra i 40 e i 60 anni, ed è più frequente nelle donne e nelle persone con diabete o disturbi della tiroide.
Si può guarire completamente?
Nella maggior parte dei casi tende a risolversi spontaneamente, anche se possono servire molti mesi, talvolta più di un anno. Il trattamento accelera il processo di guarigione e mitiga i sintomi ed è prevalentemente conservativo, con infiltrazioni di cortisone, eventualmente acido ialuronico, farmaci antinfiammatori e fisioterapia. La chirurgia è riservata ai rari casi che non rispondono alle cure.
Superati i 50 anni, invece, quali problemi possono emergere?
Tra i 50 e i 60 anni prevalgono le lesioni della cuffia dei rotatori, cioè la rottura parziale o completa di uno o più dei quattro tendini che stabilizzano e muovono la spalla. Sono molto rare al di sotto dei 40 anni e sono progressivamente più frequenti nei pazienti sopra i 50 anni arrivando a coinvolgere oltre il 60% nei pazienti con più di 80 anni.
Quali sono i sintomi? Come si interviene?
Queste lesioni causano dolore nella porzione anterolaterale della spalla e se molto ampie possono limitare gravemente la funzionalità della spalla e il paziente fatica ad alzare il braccio. Quando la lesione riguarda un solo tendine ed è piccola e stabile nel tempo e poco sintomatica si può evitare un intervento chirurgico e impostare un trattamento fisioterapico eventualmente coadiuvato da qualche infiltrazione. Se però la lesione è estesa e provoca disturbi importanti bisogna programmare un intervento chirurgico che preveda una riparazione della lesione. Oggi questo tipo di intervento deve essere eseguito per via artroscopica, possibilmente in centri specializzati. Quando invece la lesione coinvolge più tendini, è presente da molto tempo e non è più riparabile, può svilupparsi un'artrosi secondaria, chiamata artropatia eccentrica, che può richiedere l'impianto di una protesi.
Con l'avanzare dell'età entra in gioco anche l'artrosi. Che cosa succede all'articolazione?
L'artrosi gleno-omerale è una malattia degenerativa in cui la cartilagine che riveste la glena della scapola e la testa dell'omero si consuma progressivamente. Si stima che interessi circa il 17% degli adulti. Provoca dolore, rigidità e una progressiva perdita di movimento.
Come si interviene?
Nelle fasi iniziali si procede con farmaci, infiltrazioni e fisioterapia. Quando però il danno è avanzato e i sintomi compromettono la qualità della vita, si può ricorrere all’impianto di una protesi di spalla.
In linea generale come avviene la diagnosi? Quali esami servono davvero per capire l’origine del dolore?
Per alcune patologie quali la discinesia scapolare o la capsulite basta un buon esame clinico nelle mani di uno specialista esperto per avere la diagnosi. In caso di una tendinopatia calcifica una semplice radiografia è in grado di evidenziare il deposito calcifico. Negli altri casi sulla base della visita specialistica si può sospettare la patologia, ma poi una risonanza magnetica risulta indispensabile per avere la conferma diagnostica, evidenziare e quantificare una lesione della cuffia dei rotatori oppure l’usura cartilaginea nel danno artrosico.
Queste patologie si possono prevenire? In che modo?
Uno stile di vita sano, con attività fisica regolare, permette al nostro sistema muscolo scheletrico di rimanere tonico e in equilibrio. Questo può in parte incidere sul rischio di eventuali traumi.
Quando il dolore alla spalla non va più ignorato?
Quando persiste per più di qualche settimana, disturba il sonno oppure limita i movimenti può essere che sotto sotto ci sia una delle patologie che abbiamo elencato sopra. In questi casi allora sarebbe opportuno rivolgersi a uno specialista affinché attraverso il suo esame clinico e gli esami strumentali si arrivi a una diagnosi e quindi si possa impostare la cura migliore.