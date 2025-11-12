Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessereBrescia e Hinterland

Diabete, ne soffrono oltre 85mila bresciani: piano di cure vicino a casa

Barbara Bertocchi
Il nuovo modello unico di presa in carico vede collaborare ospedali e medici di famiglia
Una donna diabetica - © www.giornaledibrescia.it
Una donna diabetica - © www.giornaledibrescia.it

Il diabete è una malattia cronica in costante crescita: nel territorio di Ats Brescia ne soffrono almeno 85mila persone, con un’età media di 68 anni, destinate a diventare 87.500 entro il 2034. Per offrire loro risposte «di prossimità» in modo coordinato, le tre Asst che fanno riferimento alla Agenzia di tutela della salute di via Duca degli Abruzzi (Spedali Civili, Garda e Franciacorta) stanno lavorando a un documento condiviso di gestione operativa della presa in carico. L’obiettivo è definire

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario