«Aspettativa di vita in aumento, ma gli screening sono ancora pochi»

Il dottor Germano Bettoncelli: «Stili di vita e prevenzione sono decisivi. Ma il benessere passa ancora da un vero rapporto medico-paziente».

6 ' di lettura

Sanità. Novità per i cittadini

Il dodicesimo rapporto sulla Qualità della vita, la ricerca promossa dal Giornale di Brescia in collaborazione con Bper Banca, si avvale quest’anno della collaborazione di esperti dei settori analizzati per un’analisi del tema più puntuale e approfondita. Questo l’intervento di Germano Bettoncelli, presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia e medico di base per 41 anni a Ospitaletto. Qualità della vita: Brescia cresce, ma c’è più divario tra città e valli Dottor Bettoncelli, quali sono i fatto