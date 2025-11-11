Giornale di Brescia
Abbonati
Qualità della vita

«Aspettativa di vita in aumento, ma gli screening sono ancora pochi»

Barbara Bertocchi
Il dottor Germano Bettoncelli: «Stili di vita e prevenzione sono decisivi. Ma il benessere passa ancora da un vero rapporto medico-paziente».
Sanità. Novità per i cittadini
Sanità. Novità per i cittadini

Il dodicesimo rapporto sulla Qualità della vita, la ricerca promossa dal Giornale di Brescia in collaborazione con Bper Banca, si avvale quest’anno della collaborazione di esperti dei settori analizzati per un’analisi del tema più puntuale e approfondita. Questo l’intervento di Germano Bettoncelli, presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia e medico di base per 41 anni a Ospitaletto. Qualità della vita: Brescia cresce, ma c’è più divario tra città e valli Dottor Bettoncelli, quali sono i fatto

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario