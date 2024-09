Civile, i lavori per il nuovo ospedale: addio Satellite e Infettivi

Giù il Satellite e il padiglione degli Infettivi: attraverso la costruzione di nuovi spazi (nella zona Nord) e la riorganizzazione della sede per intensità di cura prenderà forma l’ospedale del futuro.

L’operazione

Il direttore generale dell’Asst Spedali Civili Luigi Cajazzo ha riferito in Loggia alle commissioni Urbanistica e Servizi alla persona lo stato dell’arte dell’operazione da 500 milioni di euro.

Il progetto per i nuovi Spedali Civili di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Lo studio di fattibilità è stato presentato in Regione (Palazzo Lombardia si è impegnato, con una delibera di Giunta, a finanziare la prima tranche dei lavori da 274 milioni) e a breve verrà trasmesso al Ministero della Salute affinché lo valuti e lo approvi.

A quel punto potrà essere stipulato l’accordo Stato-Regione per la conferma definitiva del finanziamento e l’avvio della procedura di gara.

Il protocollo d’intesa

Nel frattempo Asst sta stipulando un protocollo di intesa con Ats, UniBs, Provincia e Comune affinché l’operazione che avrà un impatto importante sulla città possa essere gestita in maniera sinergica. È inoltre in fase di costituzione un gruppo di lavoro tecnico che si riunirà a cadenza minima trimestrale.

In Loggia Cajazzo è stato affiancato dall’architetto Marco Verga e dal direttore sociosanitario di Asst Enrico Burato che ha fatto il punto sui lavori delle nuove Case di Comunità cittadine, dell’Ospedale di Comunità (pronto e in fase di accreditamento) e del futuro Polo di via Nikolajewka (cantiere al via tra fine anno e inizio 2025).