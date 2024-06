«Giallo» sui fondi per il Civile, riecco i 274 milioni per iniziare i lavori

Nel piano di riparto delle risorse statali la Regione inserisce la prima tranche della maxi ristrutturazione da 497 milioni di cui si parla da anni

La sede del Civile - © www.giornaledibrescia.it

Letizia Moratti, quando era vicepresidente della Regione, durante una visita a Brescia annunciò 500 milioni di investimenti per rendere il Civile «l’ospedale del futuro». Fondi confermati un anno dopo, in una delibera del maggio 2022, ma spariti dai piani regionali nella primavera 2023. Un giallo - segnalato allora dal Pd (con in testa Emilio Del Bono, sindaco di Brescia ai tempi della visita della Moratti) - che suscitò molti interrogativi. E che adesso - dopo mesi di ipotesi, tavoli tecnici e