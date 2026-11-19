Alimenti conservati alla temperatura sbagliata, un tagliere utilizzato prima per la carne cruda e poi per un cibo già cotto, mani lavate in maniera frettolosa. Gesti apparentemente banali come questi possono favorire la contaminazione degli alimenti e mettere a rischio la salute. Per prevenire le tossinfezioni alimentari, soprattutto nelle attività di ristorazione e preparazione dei cibi, è fondamentale rispettare precise regole di igiene, conservazione e lavorazione, interessanti anche per chi cucina a casa. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Roberta Ferranti, responsabile della Struttura di Igiene, Alimenti e Nutrizione di Ats Brescia.
Dottoressa Ferranti, qual è la prima regola di prevenzione delle tossinfezioni alimentari?
Prima di tutto dall'igiene personale, in particolare quella delle mani, che rappresentano uno dei principali veicoli di trasmissione dei batteri. Devono essere lavate e igienizzate frequentemente, soprattutto prima di iniziare il lavoro e dopo ogni pausa, dopo aver utilizzato i servizi igienici, essersi soffiati il naso, aver tossito o starnutito. È necessario lavarle anche dopo aver toccato oggetti, attrezzature o parti del corpo, come capelli, bocca e naso.
L’abbigliamento di chi lavora a contatto con il cibo può fare la differenza?
Sì. Gli indumenti da lavoro, come camice, giacca, pantaloni, scarpe e copricapo, devono essere utilizzati esclusivamente all'interno dell'azienda, indossati dopo essersi cambiati nello spogliatoio e sostituiti non appena si sporcano. Devono inoltre essere di colore chiaro. È obbligatorio il copricapo, per trattenere i capelli, che possono ospitare un'elevata carica batterica. Altrettanto importante è mantenere le unghie corte e pulite ed evitare di indossare anelli, bracciali o altri gioielli durante il lavoro.
Che cosa succede se un operatore ha una ferita sulle mani o non si sente bene?
Tagli e foruncoli sulle mani devono essere disinfettati e protetti con cerotti o garze, da sostituire regolarmente. Se la ferita è infetta, l’operatore non deve manipolare alimenti cotti o pronti al consumo. In presenza di febbre o diarrea è invece necessario rivolgersi al medico, che valuterà l’eventuale astensione temporanea dal lavoro.
Un altro rischio è rappresentato dalla contaminazione crociata. Come si verifica?
Si verifica quando i microrganismi presenti su un alimento, soprattutto se crudo, vengono trasferiti a un altro. Può accadere, per esempio, utilizzando lo stesso coltello o tagliere per preparare prima un prodotto crudo e poi uno cotto, senza averlo lavato. Per questo è fondamentale evitare il contatto tra alimenti diversi e pulire accuratamente gli utensili prima di riutilizzarli. La separazione deve essere rispettata anche nelle celle frigorifere, dove i prodotti crudi vanno tenuti distinti da quelli cotti e le diverse tipologie di alimenti devono essere conservate separatamente, per esempio la carne bovina da quella suina e i salumi dai formaggi.
Quanto conta la pulizia delle superfici? È sufficiente lavarle con un detergente?
No, perché la corretta sanificazione prevede cinque passaggi. Si comincia eliminando i residui più grossolani, poi si lava la superficie con un detergente e si procede al primo risciacquo. A questo punto si effettua la disinfezione, seguita da un risciacquo finale e dall'asciugatura con carta monouso.
La temperatura di conservazione è un altro elemento decisivo. Quali sono i limiti da rispettare?
Dipende dal tipo di alimento. I prodotti deperibili farciti o ricoperti, come le preparazioni a base di creme con uova, panna o yogurt, così come i dolci freschi e i prodotti di gastronomia con gelatina, devono essere conservati a una temperatura non superiore a 4 gradi. Per gli alimenti cotti destinati a essere serviti caldi, come polli allo spiedo, snack e piatti pronti, è invece necessario mantenere una temperatura superiore ai 60 gradi, utilizzando banchi termostatici. Per alcuni cibi cotti da consumare freddi, come arrosto, roastbeef e porchetta, e per la pasta fresca ripiena, il limite indicato è di 10 gradi.
E durante la cottura o quando si riscalda un piatto già preparato?
La cottura, nei tempi e modalità corrette, permette di distruggere i batteri presenti negli alimenti crudi, come carne, uova e latte non pastorizzato. Quando invece si riscalda un cibo già cotto, nella fase chiamata rigenerazione termica, bisogna raggiungere una temperatura interna superiore ai 75 gradi per un tempo congruo.
Infine, quanto è importante proteggere gli ambienti di lavoro dalla presenza di insetti, roditori e animali domestici?
Insetti e roditori possono trasportare microrganismi e contaminare gli alimenti. Per impedirne l'accesso bisogna adottare barriere fisiche, come zanzariere rimovibili alle finestre, ma anche seguire comportamenti corretti: mantenere chiusi i contenitori degli alimenti e gestire i rifiuti evitando accumuli. Anche cani, gatti e altri animali domestici devono essere tenuti lontani dagli ambienti di lavoro, perché possono trasmettere germi patogeni.