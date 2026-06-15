Più forte del cancro c’è la ricerca: i traguardi di RicerChiAmo

In 10 anni l’associazione ha raccolto oltre un milione di euro per sostenere la ricerca sui tumori dell’apparato digerente che rappresentano il 30% di tutte le neoplasia e hanno un forte impatto sulla qualità della vita. Tra i progetti finanziati spicca il «Gastro screening»