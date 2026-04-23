Invecchiare bene si può: Brescia modello di longevità attiva

C’erano i gruppi di cammino, i volontari, le storie di chi ha superato i cento anni e continua a guardare avanti con ottimismo. Nella Sala Libretti del Giornale di Brescia, oggi, si è parlato di longevità partendo da chi la vive ogni giorno. C’è stato un tempo in cui gli ottant’anni erano una soglia. Oggi, invece, somigliano sempre più a un passaggio.

È da qui che prende forma il terzo spin-off della «Qualità della Vita» realizzato dai giornalisti del Giornale di Brescia Francesco Alberti, Giovanna Zenti e Barbara Bertocchi in collaborazione con Bper: dopo il mondo femminile e quello della salute la riflessione si concentra su come vivere a lungo, ma anche bene, in salute e con equilibrio.

Ottimismo

La base sono i dati analizzati dal ricercatore Elio Montanari, ma i numeri non bastano a raccontare un cambiamento così profondo. «Qual è il grado di ottimismo che possiamo permetterci con una prospettiva che vede la popolazione invecchiare sempre più di decennio in decennio?» è la domanda che attraversa l’incontro.

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La direttrice del Giornale di Brescia e Teletutto, Nunzia Vallini, ha rilanciato: «Abbiamo l’onore e l’onere di costruire i prossimi 80 anni senza farci intimorire dal numero 80, anche alla vigilia degli 81 anni del nostro quotidiano». Il Giornale di Brescia è entrato nella terza età ma non ha perso il suo slancio, anzi. Lo stesso dovrebbe valere per le persone. Uno sguardo che invita a non considerare la terza età come un problema, bensì come una fase diversa, da ripensare.

Inverno demografico

Renzo Rozzini, geriatra di Fondazione Poliambulanza, ha ricordato come «gli ottantenni di oggi siano diversi da quelli di ieri, cresciuti in condizioni migliori, senza guerre e con sistemi sanitari più solidi». Ma senza ingenuità: la salute dipende solo in parte dalla genetica, mentre pesano ambiente, condizioni sociali e comportamenti individuali. Montanari ha parlato di «inverno demografico», osservando come, per arginarlo, temi come le pensioni, la povertà e la solitudine siano «nodi su cui costruire nuove reti di protezione per una popolazione che invecchia e cambia».

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Proprio la solitudine è un fattore che incide anche sulla salute, ma «oggi come oggi per fortuna non mancano strumenti per contrastarla, dai social all’associazionismo, molto attivo nel Bresciano» ha ricordato Rozzini. Nel corso dell’incontro Giovanna Zenti ha presentato il portale online della «Qualità della vita», che affianca ai dati le storie: gruppi di cammino, caregiver, specialisti dell’alimentazione, mappe interattive e un viaggio nei paesi. Teletutto, poi, come invito a restare attivi propone il «Telemuoviamoci», programma con esperti di ginnastica dolce in onda dal lunedì al venerdì alle 9.15 e alle 15.15.

Impegno

Tenere la mente e il corpo in movimento fa tantissimo superata una certa età: Claudio Sileo, direttore generale di Ats Brescia, ieri ha ribadito come «non è mai troppo tardi: se una parte della salute è genetica, il resto dipende dallo stile di vita.

In Sala Libretti le testimonianze degli anziani attivi nel volontariato e nelle associazioni del territorio - Foto NewReporter/Comincini © www.giornaledibrescia.it

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Con un’aspettativa di circa vent’anni dopo la pensione, serve un progetto che vada oltre la passività e dia senso al tempo». In Sala Libretti questo progetto di vita si è palesato nella presenza di alcuni storici soccorritori della Croce Bianca e della Croce Rossa, dei volontari che operano nelle Rsa (come gli «Amici Casa di Dio»), nei gruppi di lettura e nelle università della terza età. E nelle storie, come quella di Marta Damiano, 103 anni, che pensa al futuro, gioca a burraco e pensa ad aiutate gli altri, o di Alberto Pesce, firma storica del Giornale di Brescia, che ha superato i 102 anni. Presente all’incontro anche Maurizio Veggio, direttore regionale Lombardia Est - Triveneto di Bper Banca.

La chiusura con «Amici miei» è stata affidata ad Antonio Tosoni, Narciso Fanelli e Silvia Polise, un trio allegro in cui i due componenti maschi sono over 65, ma ancora suonano con gusto e passione. Tutto, ieri, ha evidenziato come invecchiare, più che un limite, stia diventando una stagione da abitare con nuove possibilità, nuove responsabilità e, soprattutto, nuove energie da mettere in circolo.