Invecchiare con «lentezza» allunga la vita

Renzo Rozzini*

Tra buone abitudini e attitudini genetiche ecco i (non) segreti della longevità

2 ' di lettura

Anziani (simbolica) - © www.giornaledibrescia.it

Il tema della durata della vita e della sua qualità non ha una definizione precisa, ma è certo che oggi rappresenta un grande interesse sia scientifico sia sociale. L’Italia ha una popolazione di persone molto anziane in rapido aumento ed è, dopo il Giappone, il secondo Paese al mondo per longevità. Al 1° gennaio 2025 i centenari residenti erano 23.548, più del doppio rispetto al 2009. Circa l’83% sono donne e circa il 90% vive ancora in famiglia. Dal punto di vista della salute, i centenari cos