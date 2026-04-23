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Qualità della vita

Invecchiare è un progetto da costruire (anche) con creatività

Nunzia Vallini
La vera sfida della modernità non è solo aggiungere anni alla vita, ma infondere senso, vitalità e qualità a quegli anni
L'obiettivo non è solo avere più anni di vita, ma dargli qualità
L'obiettivo non è solo avere più anni di vita, ma dargli qualità
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Invecchiare non è più un evento passivo, ma un progetto da costruire con consapevolezza e creatività. Se nel secolo scorso la longevità era un traguardo biologico legato al caso, oggi scienza e sociologia convergono su una verità: la sfida non è solo aggiungere anni alla vita, ma infondere qualità e senso a quel tempo. Questo spin off della Qualità della Vita è, appunto, dedicato alla longevity, all’invecchiamento attivo. Brescia, con la sua eccellenza sanitaria, il dinamismo economico e una rete di solidarietà radicata, è un laboratorio a cielo aperto per osservare l’evoluzione della terza e quarta età. Non siamo di fronte a un declino, ma a un «secondo tempo» dinamico. In una provincia che ha fatto del «saper fare» il proprio vessillo, l’anziano si conferma risorsa civile, custode di saperi e ponte intergenerazionale.

Quattro pilastri

Ma cosa significa invecchiare bene nel terzo millennio? La risposta risiede in un equilibrio armonico che esploriamo attraverso quattro pilastri.

Prevenzione: la medicina moderna non interviene solo sulla patologia, ma lavora per preservare la riserva funzionale, trasformando la fragilità in una condizione gestibile grazie a tecnologie e screening precoci. Secondo: stile di vita, alimentazione e attività fisica sono «farmaci naturali». La biodiversità della nostra terra e i percorsi del territorio offrono l’antidoto ideale contro il decadimento fisico e cognitivo. Ce ne è per tutti i gusti e tutte le resistenze. Relazione: la solitudine è un fattore di rischio pari a fumo o obesità. Volontariato, università della terza età e co-housing dimostrano che l’inclusione è essenziale anche per la tenuta democratica della comunità. Infine ma non ultimo, l’ambiente: una città «amica della longevità» abbatte le barriere e semplifica i servizi migliorando la vita di ogni cittadino.

Per tutti

L’obiettivo non è la giovinezza eterna, ma la longevità fatta di autonomia e senso. La longevità è una conquista collettiva: un investimento che inizia oggi, a venti come a cinquant’anni, attraverso le nostre scelte. Perché la longevità non si misura solo nel tempo vissuto, ma nella capacità di una comunità di continuare a crescere in gioia, senza lasciare indietro nessuno.

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