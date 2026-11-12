Nato e nuove minacce, Brescia al centro del confronto sulla difesa

La difesa non è soltanto una questione militare, ma riguarda sempre più da vicino l’industria, la tecnologia e la sicurezza quotidiana dei cittadini. È questo il fil rouge che ha caratterizzato la visita della delegazione dell’Assemblea parlamentare della Nato, dall’8 al 10 novembre tra Brescia,, Valtrompia e lago di Garda. Un’occasione per discutere del comparto industriale e visitare il territorio. Un appuntamento che ha messo in evidenza il ruolo delle imprese bresciane nel settore della difesa e il valore strategico della provincia.
A rendere significativa la tre giorni è stata anche la presenza, all’interno della delegazione italiana (che conta in totale 18 membri), di quattro parlamentari bresciani: Giangiacomo Calovini, deputato di Fratelli d’Italia, Adriano Paroli, senatore di Forza Italia, Stefano Borghesi, senatore della Lega, e Paolo Formentini, deputato leghista. Quest’ultimo non ha però potuto partecipare in presenza per motivi personali.
Brescia e il suo sistema industriale
La visita ha avuto tra i suoi momenti centrali la tavola rotonda ospitata al Museo Santa Giulia, dal titolo «Nato 3.0: dall'innovazione alle capacità operative - Rafforzare la capacità industriale della difesa alleata». L’incontro, presieduto da Lorenzo Cesa, presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare Nato, ha riunito rappresentanti istituzionali, militari e dell’industria della difesa.
Tra i partecipanti il presidente dell’Assemblea Nato PA Marcos Perestrello, la segretaria generale Benedetta Berti, il generale Aurelio Colagrande, vice comandante supremo alleato per la Trasformazione, e rappresentanti delle aziende Fincantieri, Beretta, MBDA e Leonardo. Presenti anche la sindaca di Brescia Laura Castelletti e il vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone, che hanno portato i saluti istituzionali.
Nel suo intervento, Cesa ha sottolineato che «la pace non si difende soltanto con le dichiarazioni di principio. Si difende con la coesione politica, con la credibilità della deterrenza e con la capacità concreta di prevenire e affrontare le minacce». Un percorso che, secondo il presidente della delegazione italiana, richiede una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, Forze armate, ricerca e industria. «Occorre passare dall'innovazione alla capacità. Dalle intenzioni ai risultati. Dalla visione strategica alla concreta sicurezza dei nostri cittadini», ha aggiunto.
Nel pomeriggio, i delegati hanno visitato lo stabilimento Beretta di Gardone Val Trompia, che quest’anno ha celebrato i cinquecento anni dalla fondazione. Un motivo in più per mostrare ai rappresentanti dei Paesi alleati una delle realtà industriali più conosciute del Bresciano.
«Investire significa difendersi»
Per Giangiacomo Calovini, la visita ha permesso di mettere in evidenza il contributo che Brescia può offrire alla sicurezza e alla capacità industriale dell'Alleanza.
Al centro delle due giornate di approfondimento, ha spiegato, c’è stato soprattutto il tema dello sviluppo dell’industria della difesa, con gli interventi di rappresentanti di Leonardo e Fincantieri e una visita approfondita alla Beretta. La seconda giornata si è svolta invece alla base del Sesto Stormo di Ghedi, dove la delegazione ha ricevuto un briefing dal comandante sul ruolo della struttura e sulle attività nell'ambito Nato. Un’occasione per affrontare anche il tema delle minacce ibride e degli allarmi che possono coinvolgere il traffico aereo.
Calovini ha insistito sulla necessità di superare l’idea che investire nella difesa significhi prepararsi a una guerra d’aggressione. «Noi siamo in guerra», ha affermato, riferendosi però a una dimensione diversa da quella del conflitto tradizionale: quella degli attacchi informatici e delle azioni di destabilizzazione che possono colpire infrastrutture, servizi e attività economiche. Nel suo ragionamento ha richiamato gli episodi che hanno interessato supermercati, ospedali e trasporti, sottolineando come la sicurezza passi ormai anche dalla capacità di proteggere reti e sistemi tecnologici.
Gli investimenti, ha spiegato, non servono a invadere altri Paesi, ma a rafforzare le capacità di difesa, soprattutto nei settori della cybersicurezza, dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Un’esigenza che, secondo il deputato, rende la Nato oggi ancora più importante, in un quadro internazionale segNato dalla guerra in Ucraina, dalle tensioni in Medio Oriente, dalle minacce informatiche e dalle instabilità in Africa.
Calovini ha richiamato anche l'obiettivo di portare al 5% del Pil la spesa per la difesa, sottolineando che non si tratta soltanto di aumentare le risorse destinate agli armamenti. «La quota comprende infatti un 3,5% per la difesa in senso stretto e un ulteriore 1,5% per ricerca, infrastrutture, cybersicurezza e sviluppo tecnologico. Investimenti che servono a rafforzare le capacità di protezione del Paese di fronte a minacce sempre più diversificate».
«L'Europa deve camminare da sola»
«Da venti o venticinque anni gli Stati Uniti chiedono all’Europa di camminare da sola». Paroli parte da qui per spiegare perché, secondo lui, il tema della difesa europea non possa più essere rimandato. «Circa il 50 per cento della difesa europea finora era a carico degli Stati Uniti, che adesso stanno spostando la loro attenzione verso il Pacifico e l’Indo-Pacifico. L’Europa deve fare passi avanti».
Per il senatore di Forza Italia, parlare di industria della difesa significa andare ben oltre la produzione di armamenti: «Vuol dire anche cybersicurezza, sicurezza dei confini, protezione dai droni e dalle bombe». E soprattutto significa comprendere che la sicurezza non è un tema astratto, ma una condizione necessaria per tutelare libertà e stabilità. «La porta di casa dobbiamo mettere la serratura, in alcuni casi, in alcune situazioni, ci sta bene che la porta blindata», osserva Paroli, criticando il disinteresse che spesso accompagna il dibattito sugli investimenti militari.
Il senatore definisce «fasullo» il confronto nazionale sul 5% del Pil destinato alla difesa. «Chi dice che non dobbiamo investire spesso dice anche che dobbiamo uscire dalla Nato. Per me è una posizione folle, perché significa esporre l’Italia e i cittadini a dei rischi». Un’Alleanza che, prima dell’invasione russa dell’Ucraina, qualcuno considerava ormai un «malato terminale», ma che oggi, secondo Paroli, è tornata a essere fondamentale.
C’è poi la minaccia della guerra ibrida, che «conosciamo da dieci o quindici anni» e che può colpire anche senza un attacco militare tradizionale. «Se colpisci le celle frigorifere dove sono conservati i medicinali salvavita, oppure togli l’elettricità a una comunità, a un ospedale o a un centro di intelligence, puoi mettere in ginocchio un’area o un Paese». In questo scenario, Paroli richiama anche il valore dell’articolo 5 del Trattato Nato: «Se un Paese dell’Alleanza viene attaccato, tutti gli altri sono tenuti a difenderlo. Dobbiamo ricordarci che questo ci mette al riparo da molti rischi».
«Un'opportunità per le imprese bresciane»
Anche Stefano Borghesi ha sottolineato il valore dell’iniziativa per il territorio, sia sul piano del confronto politico e geopolitico sia per la possibilità di presentare le competenze del sistema produttivo locale ai rappresentanti dei Paesi alleati.
«Credo che la presenza a Brescia della delegazione dell’Assemblea parlamentare della Nato sia stata un’occasione importante per confrontarci sulle sfide geopolitiche che siamo chiamati ad affrontare», ha dichiarato il senatore leghista. «Per il nostro territorio è stata anche un’opportunità per far conoscere ai delegati le competenze e la capacità di innovazione delle imprese bresciane. Mi auguro che da questo incontro possano nascere nuove opportunità per le nostre aziende», ha sottolineato.
Minacce ibride
Il tema delle minacce ibride è tornato anche nelle parole di Giangiacomo Calovini, intervenuto ieri alla Camera durante il Question time con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il deputato bresciano di Fratelli d’Italia ha espresso solidarietà al ministro e alla sua famiglia dopo la diffusione sul dark web dei suo dati personali, soffermandosi poi sugli attacchi informatici e sugli allarmi che nei giorni precedenti avevano interessato supermercati, ospedali e trasporto aereo, fino alle scuole nella giornata dell’11 novembre.
«Pur in assenza di rischi immediati sul piano materiale, il clima di tensione generato in queste ore non fa bene a nessuno», ha osservato Calovini, ringraziando il ministro per le informazioni riferite sul delicato vertice G7 svoltosi a Parigi e per le risposte messe in campo dal Governo. «Siamo orgogliosi che il Governo Meloni, grazie al lavoro del Presidente del Consiglio e del Ministro Tajani, metta come sempre al centro della propria azione la sicurezza e l'interesse dei cittadini italiani ed europei», ha concluso.