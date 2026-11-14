Se l’E5 è soltanto una nuova forma di frammentazione

Dopo mesi di discussioni, polemiche e parecchie iniziative diplomatiche non sempre coordinate, l’Europa ha trovato una formula per essere presente ai negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si chiama E5. Ne fanno parte Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, rappresentati dai rispettivi consiglieri per la sicurezza nazionale, ai quali si affiancheranno esponenti della Commissione europea e del Consiglio europeo.
Sarà questa squadra a rappresentare gli interessi europei nei prossimi colloqui. Una soluzione, dunque. Ma non proprio quella di cui l’Europa avrebbe più avuto bisogno. Meglio, tuttavia, di quella «sedia vuota» – per ricordare la crisi scatenata dal presidente francese Charles de Gaulle, proprio di sessanta anni fa – il cui pericolo si andava profilandosi. Anzi, aveva avuto una manifestazione proprio in questi giorni, quando nessun rappresentante dell’Ue sedeva al tavolo dei negoziati ad Abu Dhabi, detti di pace…
Con l’accordo di Dublino l’Ue ha, comunque, rinunciato a individuare un rappresentante politico unico, dotato di un mandato riconosciuto dai Ventisette. Era questa la questione sollevata da Giorgia Meloni nella lettera ad Antonio Costa. Troppi i formati negoziali, troppi gli interlocutori, troppe le voci che si sovrappongono, così aveva scritto. Una frammentazione, notava, tale da indebolire la credibilità europea. La risposta, tuttavia, non è stata quella di superarla, la frammentazione, ma di organizzarla in un nuovo formato. L’E5, appunto.
Il compromesso presenta un elemento positivo con la presenza britannica. Il Regno Unito dispone di capacità militari, nucleari e diplomatiche tali da farne un interlocutore imprescindibile. Ora, guardando all’Ue, perché proprio questi quattro? Francia, Germania e Italia, oltre a essere Paesi fondatori, sono le tre maggiori economie, sono i Paesi dal maggior peso politico e militare, una presenza inevitabile, dunque. C’è poi la Polonia, la cui collocazione geografica, aggiunta al peso militare e alla sensibilità nei confronti della minaccia russa, hanno reso indispensabile la sua partecipazione.
La Commissione e il Consiglio europeo dovrebbero garantire la visione comunitaria. Ma la presenza di loro rappresentanti – ci si aspetta saranno i rispettivi presidenti – non equivale però a un mandato politico a loro conferito dall’intera Ue. Saranno sì i rappresentanti di maggior livello nell’ambito dell’E5, ma sotto lo sguardo vigilante dei Governi nazionali.
Focussing on Russia's demands on Europe’s security architecture risks shifting attention away from a ceasefire and walking into Moscow’s trap. While Russia keeps to its maximum demands, we should stick to our own. We have prepared these with EU Foreign Ministers. Europeans have to be present at talks, not just to attend, but to influence the outcome. My remarks at the informal European Council in Dublin ↓— Kaja Kallas (@kajakallas) November 13, 2026
Resta aperto un problema cruciale: chi assumerà le decisioni politiche? Chi potrà impegnare l’Ue su questioni relative alla fine della guerra? Alle future relazioni con Mosca? La premier Meloni aveva indicato in Antonio Costa un possibile interlocutore unitario, trovando l’appoggio di varie capitali dell’Ue, ma non di Francia e Germania. La prima con un presidente uscente fautore in politica estera di varie autonomie: strategica, nucleare e diplomatica. La seconda, lì a fargli da sponda nell’avversare la designazione di Antonio Costa. Un europeismo smarrito quello di Merz, anche pensando alla sue richiesta, nell’ultimo vertice europeo, di tagli al progetto di bilancio.
Meloni, sempre nella lettera a Costa, aveva sollevato il problema di come includere i Paesi europei non soci dell’Ue. Il compromesso di Dublino ha risolto quest’ultima difficoltà, ma ha accantonato la prima. Invece di un rappresentante dell’Ue, affiancato da quello del Regno Unito, abbiamo una squadra di cinque capitali, con un raccordo istituzionale comunitario. Non proprio la stessa cosa.
L’Europa sconta la sua incompiutezza. Non è uno Stato federale, non dispone di un governo unico e non ha una politica estera pienamente comune. Non è, quindi, in grado di presentarsi ai negoziati con la stessa compattezza degli Stati Uniti.
L’E5 è comunque un passo avanti rispetto alla dispersione precedente. La solita Europa dei piccoli passi? Neppure. È piuttosto un passo corto. Non vi sarà la sedia vuota, ma ce ne saranno forse troppe. Saremo al tavolo, ma sgomiteremo o sapremo parlare all’unisono?