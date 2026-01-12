È scontro sul referendum e sulla legge elettorale

Il primo snodo è sulla data. Entro poche ore il Consiglio dei ministri deciderà quando si voterà il referendum sulla riforma della giustizia, prima prova elettorale dopo il pareggio segnato dai due fronti alle ultime Regionali. Dovrebbe essere il 22-23 marzo, come annunciato da Giorgia Meloni. Ma potrebbe slittare se dovessero spuntarla i cittadini che stanno raccogliendo firme per una nuova richiesta di referendum. Se raggiungessero le 500 mila necessarie entro fine gennaio (nella serata di ieri superavano le 340 mila) farebbero ricorso alla Consulta, mettendo in discussione la data e i piani della maggioranza.

Ma questo non è l'unico braccio di ferro tra gli schieramenti. A contrapporli è la prossima legge elettorale, anche se la questione è al momento relegata nelle retrovie del dibattito politico. A rilanciare il tema è stata la premier venerdì scorso: «Ci sono interlocuzioni», aveva detto alla stampa parlamentare, svelando solo che «se ne sta occupando il Parlamento» (ma le opposizioni negano). E chiarendo: «Se c'è chiusura, deciderà la maggioranza» nelle Aule.

Leggi anche L’interesse nazionale come bussola politica

Nuove regole per le urne

Parole che sono suonate come un'accelerazione solitaria del centrodestra, che suona come un pre-ultimatum, almeno per evitare ostruzionismi sullo schema di fondo della legge che prevederebbe un sistema proporzionale con premio di maggioranza (chi prende almeno il 40% dei voti conquista il 55% dei seggi, fino al 60% se la coalizione tocca il 45%) e con una soglia di sbarramento al 3% rispetto all'attuale 8.

Giorgia Meloni durante la conferenza di inizio anno - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it

I meloniani più vicini alla leader assicurano che il confronto con l'opposizione si farà a breve e per le prossime settimane. Poi seguirà una proposta scritta più articolata.

Leggi anche Un Governo stabile verso il 2027 mentre le opposizioni sono in affanno

Ma il Pd auspica il contrario. Il partito di Elly Schlein non ci sta a discussioni informali, e a livelli più bassi, per sondare il campo (come sarebbe avvenuto a Montecitorio di recente). Ed è perentorio sulla necessità di una proposta concreta, da leggere e valutare. I dem sono consapevoli che in questo caso non ci sono i tempi per avviare le consultazioni amplissime lanciate dalla ministra Casellati prima della riforma del premierato, ma confidano in uno schema in piccolo ma simile.

Leggi anche L’anno elettorale poggia su referendum della Giustizia e Comuni

Più attendisti, per ora, i 5 Stelle. Il Movimento è sempre stato favorevole al sistema proporzionale, ma chiude la porta a una legge elettorale ad hoc - è la vulgata - ed esclude che farà da stampella alla maggioranza.

La partita referendaria

Sul referendum sulla riforma Nordio, la partita è decisamente più nel vivo per entrambi i contendenti e parecchie sono le iniziative in cantiere. Nel centrodestra, e quindi tra i referendari del sì, la più attiva è decisamente Forza Italia. Fedele al dna del partito e al sogno berlusconiano. Così mercoledì il deputato Enrico Costa lancerà la sua pubblicazione che raccoglie 100 casi di ingiusta detenzione di persone arrestate e assolte negli ultimi anni.

E il 25 gennaio scenderà in campo Antonio Tajani con un appuntamento sulla giustizia «libera» che si sta organizzando a Roma. Pronto a votare sì è anche un pezzo di sinistra che si ritroverà a Firenze, capeggiato dal costituzionalista Stefano Ceccanti e dall'ex presidente della Consulta Augusto Barbera.