Giornale di Brescia
Abbonati
Politica

Un Governo stabile verso il 2027 mentre le opposizioni sono in affanno

Marco Frittella
Dopo l’approvazione della manovra si apre l’importante anno pre-elettorale
La premier Giorgia Meloni con i vicepresidenti del Consiglio Salvini e Tajani - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La premier Giorgia Meloni con i vicepresidenti del Consiglio Salvini e Tajani - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Con l’approvazione definitiva della manovra di Bilancio e del decreto per gli aiuti all’Ucraina si chiude l’anno politico 2025 e si apre quello – elettorale – che porterà questo Governo e queste opposizioni alle «politiche» del 2027.

Già fare questa affermazione è un modo per tirare un bilancio: la stabilità politica costituita dal governo di centrodestra in sella senza veri scossoni dall’inizio della corrente legislatura, è un elemento che costituisce l’asse portante di qualunque analisi. Il consenso per il centrodestra, per la sua leader, per il partito di maggioranza relativa e per i suoi alleati è intatto nonostante che il suo assetto di potere duri dal 2022 e che, di prassi, ogni governo perda – dopo il periodo della luna di miele – almeno una parte dei suoi consensi.

La premier Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La premier Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Giorgia Meloni nella notte di fine anno che ci apprestiamo a trascorrere potrà così serenamente stappare la sua bottiglia di spumante. E in qualche modo potranno ugualmente farlo i suoi inquieti alleati, sempre alla ricerca di un miglior posizionamento: nessuno insidia il loro potere. Tanto più questa stabilità è apprezzata in quanto si situa in una stagione di straordinaria tensione internazionale, economica, energetica, ecc. in cui capitombolano equilibri pluridecennali e si avvertono da vicino pericoli seri e inquietanti.

Tutto sommato noi a questo mondo in subbuglio, a questa Europa così disorientata, mandiamo segnali di stabilità politica e finanziaria, e riusciamo anche a mantenere la stessa posizione sull’Ucraina che Giorgia Meloni ha scelto sin dall’inizio nonostante le tensioni filo-russe interne alla maggioranza.

I meno generosi potrebbero dire che si può essere stabili anche perché si è immobili, e porterebbe a testimonianza la manovra economica testé varata. Altri invece, più maliziosi, potrebbero dire che la tenuta del centrodestra è dovuta ad una formidabile assicurazione sulla vita garantita da opposizioni divise e in costante gara polemica tra loro, che non solo sono lontanissimi dal «poter decidere di decidere» chi sarà il candidato premier alternativo a Giorgia Meloni, ma nemmeno hanno un programma credibile di alternativa di governo: basti pensare alla politica estera, a quello che pensa Conte sulla Russia, sull’Ucraina e sul riarmo europeo, e a quanto questi temi, compreso quello palestinese, agitano il partito democratico, la sua segreteria e le sue minoranze.

Basti ricordare che sulle questioni più importanti le opposizioni si presentano in Parlamento sempre ciascuno con un proprio documento – sei nell’ultima occasione.

Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Giuseppe Conte - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Giuseppe Conte - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

In ogni caso, a fine marzo o ai primi di aprile (più in là di quanto volesse Palazzo Chigi) ci sarà il referendum sulla giustizia: sarà una prova importante, benché Meloni – traendo lezione dal fatale errore di Renzi del 2016 – abbia già tirato fuori il governo dal suo esito, qualunque sia. Però almeno sulla riforma Nordio le sinistre sono unite e fanno blocco con le Procure e l’Associazione Magistrati, con ambienti intellettuali e mediatici importanti. Per loro potrebbe essere una occasione da cogliere per rialzare la testa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Governogoverno MeloniGiorgia MeloniItalia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario