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Morto a Bologna, Salvini: «Sto sempre e comunque con i poliziotti»

Il vicepremier lo ha detto a margine del suo sopralluogo al cantiere dell’autostrada della Valtrompia, che ha assicurato: «Entro tre anni passeranno i primi camion»
Salvatore Montillo

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Morto a Bologna, Salvini: «Sto sempre e comunque con i poliziotti»

«Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa è successo. Gli agenti avevano le bodycam e ci sono i filmati e capiremo». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Brescia per il sopralluogo al cantiere dell’autostrada della Valtrompia parlando della morte a Bologna di Fakir Abderrahim, il 43enne morto durante l’arresto effettuato da agenti di Polizia di Stato.

«Quello che sappiamo è che la Polizia è stata chiamata dai cittadini ed è intervenuta insieme ai volontari del 118 – ha proseguito Salvini –. Ci sono le immagini delle bodycam dei poliziotti, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, e sicuramente si farà chiarezza». Il ministro ha quindi criticato le accuse rivolte agli agenti prima della conclusione delle verifiche: «Ogni morte è una tragedia, ma leggo processi sommari contro i poliziotti. Io sto sempre dalla parte delle forze dell’ordine. Se tutti si comportassero correttamente ci sarebbero meno problemi».

Autostrada della Valtrompia

CONCESIO CANTIERE AUTOSTRADA DELLA VALTROMPIA VISITA MIN MATTEO SALVINI REDAZIONE PROVINCIA 20-07-2026 GABRIELE STRADA NEW EDEN GROUP
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Matteo Salvini in visita al cantiere dell'autostrada della Valtrompia

«Entro un massimo di tre anni passeranno i primi camion, le prime auto e le prime moto». È l’impegno assunto dal ministro, in visita nel cantiere del raccordo autostradale della Valtrompia, a Codolazza di Concesio. Un’opera attesa da un quarto di secolo, ha ricordato il ministro, per la quale ora «ci sono tutti i soldi, i progetti e i tempi». La prossima tappa è fissata per settembre, quando le lavorazioni nella galleria entreranno in una nuova fase. «Ringrazio i sindaci, il territorio e le imprese che hanno accompagnato questi anni complicati – ha aggiunto il ministro –. Adesso siamo in corsa».

A confermare il cronoprogramma è Matteo Castiglioni, responsabile della struttura territoriale Lombardia di Anas e subcommissario dell’opera. «Siamo a buon punto – ha dichiarato –. Da settembre gli scavi della galleria saranno affrontati da tre imbocchi. Questo ci consentirà di incrementare la produzione e di puntare all’ultimazione dei lavori, confermata per ottobre 2029».

Come sarà

Il raccordo si svilupperà per 6,7 chilometri attraverso i territori di Concesio, Villa Carcina e Sarezzo. L’investimento complessivo indicato nel quadro economico dell’opera è di 670 milioni di euro e nel cantiere lavorano stabilmente circa 200 operai e operano un centinaio di mezzi. Allo svincolo di Concesio-San Vigilio sono state completate e aperte al traffico le deviazioni della provinciale 19 e di via Mazzini.

I lavori sul ponte Faidana - © www.giornaledibrescia.it
I lavori sul ponte Faidana - © www.giornaledibrescia.it

Sono stati realizzati 333 dei 394 diaframmi della galleria artificiale San Vigilio ed è iniziata la posa delle travi di copertura. Nell’area di Codolazza è stato completato e collaudato il ponte sul Mella, già utilizzato dai mezzi di cantiere. Sul viadotto Mella Nord è stata ultimata la soletta e sono in corso le lavorazioni accessorie.

Il cuore dell’intervento è la galleria naturale di Villa Carcina, lunga 3,6 chilometri. All’imbocco nord lo scavo ha raggiunto i 1.250 metri e sono state installate più di 900 centine. Sul versante di Concesio sono invece terminati la deviazione provvisoria della provinciale 345 e il consolidamento del terreno, necessari per avviare lo scavo.

Sul lato di Sarezzo è stata completata la struttura del ponte sul torrente Faidana, insieme alle bonifiche dei terreni e agli interventi preliminari di consolidamento. Durante il sopralluogo è stato affrontato anche il possibile prolungamento del raccordo verso Gussago, richiesto in particolare dal sistema produttivo della valle. «Attraverso l’azione della Regione abbiamo chiesto al ministero di valutare il prolungamento – ha spiegato Castiglioni –. Anas è pronta a progettare l’opera non appena l’intervento aggiuntivo sarà inserito nel contratto di programma tra Regione, ministero e Anas». Il costo della nuova tratta viene stimato dal subcommissario tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Anche Salvini ha confermato l’intenzione di procedere: «Esiste già una progettazione per la fase successiva. Dobbiamo farci carico di inserire nel contratto con Anas le risorse necessarie. Non ci saranno problemi a finanziare anche le fasi successive».

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