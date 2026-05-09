Autostrada Valtrompia, lo scavo in galleria ora supera il chilometro

Un chilometro nel cuore della montagna. Il cantiere della bretella autostradale della Valtrompia ha tagliato nelle scorse ore un traguardo tecnico, ma anche simbolico: lo scavo della galleria presso l’imbocco Nord, nel territorio di Lumezzane, ha ufficialmente superato la soglia del primo chilometro di avanzamento .

La notizia è giunta direttamente dai vertici dell'impresa Salc, impegnata nella realizzazione di quella che una delle opere infrastrutturali più attesa e discussa dell'intero panorama bresciano.

Il cronoprogramma dei lavori conferma l’apertura al traffico nel 2029, anno indicato per l’entrata in funzione del raccordo: l’obiettivo dell’opera è aprire maggiormente la valle alla rete autostradale, contribuendo allo stesso tempo ad alleggerire il traffico lungo la provinciale 345, una delle strade più congestionate della provincia.

Le reazioni

Il segnale di continuità impresso ai lavori ha incassato il plauso del mondo politico, da sempre attento osservatore di un'arteria considerata vitale per lo sfoltimento del traffico e il rilancio economico della Valtrompia.

«L’autostrada continua a prendere forma – ha commentato attraverso i propri canali social Giacomo Zobbio, già consigliere provinciale delegato alla realizzazione della bretella –. Il primo chilometro toccato con gli scavi di stanotte è una novità assolutamente positiva. È il segno tangibile che i lavori procedono senza sosta e che l’opera diventa realtà ogni giorno di più».

Sulla stessa linea il senatore della Lega Stefano Borghesi, che sottolinea come la fase delle incertezze sembri ormai alle spalle: «È un obiettivo raggiunto che conferma come i cantieri procedano ormai senza più quegli ostacoli che il territorio ha dovuto subire per anni. Questa opera prende forma a vista d’occhio, con grande soddisfazione per l’intera comunità. Avanti tutta verso la definitiva realizzazione».