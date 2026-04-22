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Autostrada Valtrompia, nuovi cantieri a Concesio e possibili disagi

Barbara Fenotti
Da venerdì 24 aprile ulteriore fase di lavori lungo la Sp19 per la realizzazione del raccordo autostradale. Possibili ripercussioni sul traffico
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Concesio: cantieri e possibili disagi
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A partire da venerdì 24 aprile sulla S19 sarà aperto un nuovo svincolo che si collegherà direttamente con via Aldo Moro, facilitando l'accesso al centro Tibidabo, al bocciodromo e al campo sportivo. Questa modifica alla viabilità, come comunicato dal Comune di Concesio, è parte dei lavori di avanzamento del raccordo autostradale della Valetrompia e «si rende necessaria per il completamento della seconda fase della galleria artificiale».

Con l'apertura del nuovo svincolo, gli utenti non potranno più percorrere il centro abitato di via Zammarchi e via Mazzini (qui le planimetrie) per raggiungere il centro sportivo. Il traffico sarà deviato in via Aldo Moro attraverso il nuovo collegamento sulla Sp19.

Per garantire l'accesso al centro sportivo anche a pedoni e ciclisti, sarà previsto un apposito percorso ciclo-pedonale, che partirà da via Mazzini e proseguirà lungo la ciclabile del Mella, permettendo di arrivare senza difficoltà alla zona sportiva. Il percorso sarà debitamente segnalato per garantire la sicurezza degli utenti (qui le planimetrie).

Contemporaneamente, sempre a partire da venerdì 24, verrà attuata una deviazione su via Mazzini, all'altezza del Polo scolastico di San Vigilio. Il vecchio tracciato, che proseguiva diritto, sarà modificato con una svolta che garantirà comunque il doppio senso di marcia. L'area di cantiere, attualmente in fase di lavori, subirà delle modifiche in seguito a queste nuove disposizioni.

Disagi

«Si avvisa la cittadinanza – aggiunge il Comune –, che, soprattutto nei primi giorni, potrebbero verificarsi alcuni disagi a causa dei lavori in corso. Si consiglia quindi la massima prudenza e attenzione per tutti gli utenti della strada».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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