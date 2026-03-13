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﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Autostrada Valtrompia, iniziato il varo del ponte Faidana

Barbara Fenotti
L’intero cantiere continua a svilupparsi su più fronti, in un percorso di realizzazione che si protrae da circa cinque anni ma che solo da uno e mezzo ha preso davvero velocità
Lavori ponte Faidana - © www.giornaledibrescia.it
Lavori ponte Faidana - © www.giornaledibrescia.it
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Prosegue lo sviluppo del cantiere della bretella autostradale della Valtrompia, con un nuovo tassello sul territorio di Sarezzo.

Il varo

Giovedì 12 marzo è iniziato il varo del ponte Faidana, un viadotto parte dell’attesa infrastruttura e che Giacomo Zobbio, già consigliere provinciale delegato alla realizzazione della bretella, ha documentato condividendo immagini sui propri canali social. Nei giorni scorsi sul cantiere del raccordo autostradale tra l’autostrada A4 e la Valtrompia sono state completate fasi rilevanti per l’imbocco sud della galleria di Villa Carcina: Salc, la ditta che sta eseguendo i lavori, ha provveduto alla demolizione dei fabbricati che interferivano con le opere di consolidamento e all’attivazione della deviazione provvisoria della sp345 sopra la protesi realizzata in corrispondenza dell’imbocco.

Questi interventi permettono di garantire la continuità della viabilità nella Valtrompia e di procedere con le lavorazioni necessarie ai consolidamenti.

Proseguono i lavori

Una volta giunti a termine sarà possibile avviare lo scavo della galleria naturale anche dall’imbocco sud. Intanto proseguono gli scavi all’imbocco nord di Lumezzane, ormai oltre i 700 metri, mentre le operazioni sul ponte Faidana rappresentano un ulteriore tassello nell’avanzamento complessivo dei lavori. L’intero cantiere continua a svilupparsi su più fronti, in un percorso di realizzazione che si protrae da circa cinque anni ma che solo da uno e mezzo ha preso davvero velocità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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