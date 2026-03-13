Autostrada Valtrompia, iniziato il varo del ponte Faidana

Prosegue lo sviluppo del cantiere della bretella autostradale della Valtrompia, con un nuovo tassello sul territorio di Sarezzo.

Il varo

Giovedì 12 marzo è iniziato il varo del ponte Faidana, un viadotto parte dell’attesa infrastruttura e che Giacomo Zobbio, già consigliere provinciale delegato alla realizzazione della bretella, ha documentato condividendo immagini sui propri canali social. Nei giorni scorsi sul cantiere del raccordo autostradale tra l’autostrada A4 e la Valtrompia sono state completate fasi rilevanti per l’imbocco sud della galleria di Villa Carcina: Salc, la ditta che sta eseguendo i lavori, ha provveduto alla demolizione dei fabbricati che interferivano con le opere di consolidamento e all’attivazione della deviazione provvisoria della sp345 sopra la protesi realizzata in corrispondenza dell’imbocco.

Questi interventi permettono di garantire la continuità della viabilità nella Valtrompia e di procedere con le lavorazioni necessarie ai consolidamenti.

Proseguono i lavori

Una volta giunti a termine sarà possibile avviare lo scavo della galleria naturale anche dall’imbocco sud. Intanto proseguono gli scavi all’imbocco nord di Lumezzane, ormai oltre i 700 metri, mentre le operazioni sul ponte Faidana rappresentano un ulteriore tassello nell’avanzamento complessivo dei lavori. L’intero cantiere continua a svilupparsi su più fronti, in un percorso di realizzazione che si protrae da circa cinque anni ma che solo da uno e mezzo ha preso davvero velocità.