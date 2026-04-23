Lavori autostrada Valtrompia: nuovo svincolo sulla Sp19 da venerdì

Cambiano ancora le abitudini alla guida a Concesio, dove scatterà una nuova modifica alla viabilità lungo la Strada provinciale 19. A partire da domani, venerdì, entrerà in funzione un nuovo svincolo lungo la Sp19, con collegamento diretto a via Aldo Moro pensato per agevolare l’accesso al centro natatorio Tibidabo, al bocciodromo e al campo sportivo.

Il raccordo

La novità si inserisce nell’ambito dei lavori per il raccordo autostradale della Valtrompia e, come precisato dal Comune, «è necessaria per il completamento della seconda fase della galleria artificiale». Con l’apertura del nuovo collegamento cambieranno anche le abitudini degli automobilisti: non sarà più possibile attraversare il centro abitato passando da via Zammarchi e via Mazzini per raggiungere l’area sportiva. Il traffico verrà infatti deviato direttamente sulla Sp19 con uscita su via Aldo Moro.

Leggi anche Autostrada Valtrompia, nuovi cantieri a Concesio e possibili disagi

Contestualmente, sarà chiuso l’accesso nord alla stessa via Aldo Moro da via Mazzini. Resta garantito l’accesso per pedoni e ciclisti grazie a un percorso ciclo-pedonale dedicato che partirà da via Mazzini e si innesterà sulla ciclabile del Mella, consentendo di raggiungere in sicurezza il centro sportivo.

Cantieri

Sempre da domani sono previste modifiche anche su via Mazzini, all’altezza del polo scolastico di San Vigilio: il tracciato attuale sarà deviato con una svolta, pur mantenendo il doppio senso di circolazione. Cambierà di conseguenza anche la configurazione dell’area di cantiere. Dal Comune arriva infine l’invito alla prudenza: «Nei primi giorni non si escludono disagi e rallentamenti legati alla nuova viabilità e ai lavori ancora in corso» viene spiegato in una nota.

Leggi anche Autostrada Valtrompia, iniziato il varo del ponte Faidana

Intanto un considerevole avanzamento del cantiere del raccordo autostradale si è registrato a metà marzo, in corrispondenza dell’imbocco di Sarezzo, dove è stato completato il varo del ponte sul Faidana. Il nuovo manufatto collegherà piazzale Europa al futuro imbocco della galleria di Villa Carcina, assumendo un ruolo strategico per l’avanzamento complessivo dell’infrastruttura.