Salvini sul caso Roggero: «Se c’è un colpevole, sono i rapinatori»

Il vicepremier alla Festa della Lega di Adro: «L’ho incontrato anche oggi e l’ho trovato sereno: faremo di tutto perché resti in carcere il meno possibile». E sulla Corda Molle rivendica l’intervento del Governo sull’esenzione dal pedaggio

Stefano Zanotti Giornalista 19 luglio 2026 4 ' di lettura

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