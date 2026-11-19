Futuro Nazionale, la formazione del generale Roberto Vannacci, violerebbe la legge Scelba, che impedisce la ricostituzione del partito fascista. L'ipotesi è contenuta in un esposto presentato dal Sindacato dei militari alla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo e lo avrebbe affidato a chi si occupa di reati terroristici.
La reazione
La notizia non turba Giorgio Carta, il legale dell'europarlamentare: «Il nostro esposto – osserva – è stato iscritto a modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato. È quindi ragionevole supporre che, allo stato, le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti». C'è anche la procura militare che indaga su Fn, sempre in base ad una denuncia del Sindacato dei militari che rilevava come nel partito di Vannacci militassero appartenenti alle forze armate. La procura militare aveva avviato accertamenti per verificare l'eventuale «sussistenza di fatti di propria stretta competenza».
Le motivazioni
L’atto alla procura della Repubblica di Roma è stato depositato lo scorso 28 agosto. Firmato dal segretario Luca Comellini, descrive una serie di condotte e proposte programmatiche di Futuro Nazionale che il Sindacato dei militari ritiene «gravi e lesive dell'ordine costituzionale». Il documento programmatico del partito di Vannacci avrebbe «caratteristiche proprie del fascismo storico, tra cui: la retorica della superiorità nazionale, la visione gerarchica e non pluralistica della società, la sacralizzazione della figura del capo o vate come interprete privilegiato della volontà popolare, e la sistematica delegittimazione delle istituzioni di garanzia». Elementi che configurano, ad avviso del Sindacato, quel «nucleo dottrinale» rilevante ai fini dell'applicazione della Legge Scelba.
Altre contestazioni riguardano altri punti del programma, come l'impiego permanente dei militari nelle zone rosse delle città con funzioni di polizia giudiziaria e l'introduzione di moduli obbligatori di educazione militare nelle scuole pubbliche. Progetti che «snaturano la funzione costituzionale delle Forze armate e strumentalizzano il modello militare per finalità di controllo civile e di indottrinamento giovanile, ledendo il principio di distinzione tra sfera militare e ordinamento civile-democratico».
Per il legale del generale le accuse sono «del tutto infondate. Respingiamo con fermezza ogni accusa e ogni eventuale ambizione di voler ricostituire il 'disciolto partito fascista, disciolto, appunto, più di 80 anni or sono». Diverso, rileva, il caso degli accertamenti della Procura militare di Roma, che «riguardano invece la posizione di singoli militari in servizio. Né il generale Vannacci né Futuro Nazionale risultano coinvolti in quegli accertamenti».