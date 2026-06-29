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I casi Germani, Frattini e Urbanistica in Consiglio comunale: la diretta

Il provvedimento amministrativo clou è il Piano aria e clima, ma gli occhi sono puntati sulle interrogazioni e sui corridoi di Palazzo Loggia

Nuri Fatolahzadeh Giornalista 29 giugno 2026 2 ' di lettura

Il Consiglio comunale di Brescia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Consiglio comunaleGermaniAnna FrattiniBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...