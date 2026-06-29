I casi Germani, Frattini e Urbanistica in Consiglio comunale: la diretta

Il provvedimento amministrativo clou è l’atteso Piano aria e clima (alias Pac), ma tutti gli occhi sono puntati sulle interrogazioni e, soprattutto, sui corridoi di Palazzo Loggia, per carpire chi e quali sponsor – questo pomeriggio – la sindaca incontrerà per salvare il basket a Brescia: sicuramente alle 17.30 a varcare la soglia del Palazzo sarà l’ex Cda, Ferrari escluso.
Mentre attorno alle 19 sono attesi i potenziali partner di un nuovo progetto che – per nascere davvero – ha tempi strettissimi: l’iscrizione della squadra è infatti possibile entro il 7 luglio. La diretta della seduta si può seguire in streaming qui:
L’ultimo prima dei lavori
Insomma, quello di oggi non sarà un Consiglio comunale «classico»: un po’ perché l’attenzione è concentrata sul «caso pallacanestro», un po’ anche perché quello di oggi è l’ultimo confronto politico che si consumerà in Loggia: da luglio, infatti, i lavori di riqualificazione dell’aula faranno traslocare l’assemblea municipale in Broletto, nella sala in cui si riunisce il Consiglio provinciale.
Il caso Frattini
Il dibattito si prospetta immediatamente vivace. La prima ora dedicata alle interrogazioni mette infatti sul tavolo due delle polemiche politiche che più hanno tenuto banco nelle ultime settimane. La prima riguarda l’incarico assegnato a Dedalus dall’assessorato alle Politiche Giovanili: il centrodestra chiede spiegazioni direttamente all’assessora Anna Frattini.
Nel mirino dell’opposizione c’è un contributo da 650 euro ricevuto dall’allora candidata attraverso il progetto «Ti candido», iniziativa promossa da una rete di associazioni di cui fa parte anche il Forum disuguaglianze e diversità. Secondo la ricostruzione, tra le figure di riferimento del Forum c’era Andrea Morniroli, già amministratore della cooperativa Dedalus, destinataria in seguito di un incarico comunale da 10.370 euro per accompagnare il percorso avviato dall’amministrazione sul tema delle fragilità giovanili e di piazza Vittoria.
L’Urbanistica
La seconda interrogazione del centrodestra guarda invece all’Urbanistica, chiedendo conto a sindaca e assessora Michela Tiboni della situazione dopo che la dirigente Elena Todeschini ha lasciato l’incarico, nel mezzo della realizzazione del Piano di governo del territorio, per andare a Monza.