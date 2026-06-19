Caso Frattini, la polemica non si smorza: «Pronti a chiedere le dimissioni»

Sull’incarico affidato alla Dedalus il centrodestra in Loggia alza il tiro: «Come mai anche la sindaca Castelletti tace? E perché il Comune ha scelto una cooperativa di Napoli?»

Nuri Fatolahzadeh Giornalista 19 giugno 2026 10 ' di lettura