A2A e transizione ecologica: la formazione come leva strategica

La capacità di affrontare le grandi trasformazioni in corso passa sempre più dalle competenze. Per questo A2A considera la formazione una leva strategica per accompagnare l'evoluzione del Gruppo e rispondere alle sfide poste dalla transizione energetica, dall'economia circolare e dalla digitalizzazione dei servizi.
In questo percorso Brescia rappresenta uno dei principali punti di riferimento dell'impegno di A2A nella crescita professionale delle proprie persone e nella formazione delle nuove generazioni, grazie alla presenza di strutture dedicate, collaborazioni con il sistema educativo e iniziative rivolte a studenti, tecnici e professionisti.
Nel 2025 A2A ha erogato oltre 456mila ore di formazione, coinvolgendo più di 14.500 dipendenti e investendo oltre 4,3 milioni di euro nello sviluppo delle competenze. In media sono state erogate circa 32 ore di formazione per persona, attraverso percorsi che hanno interessato tutte le famiglie professionali del Gruppo, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale.
L'aggiornamento continuo delle competenze rappresenta un elemento essenziale per garantire la capacità di rispondere ai cambiamenti tecnologici, normativi e organizzativi che interessano il settore energetico e ambientale. Per questo A2A promuove numerose iniziative di upskilling e reskilling rivolte sia al personale operativo sia alle funzioni tecniche e manageriali.
Delle oltre 456mila ore di formazione erogate nel 2025, circa 266mila sono state dedicate a corsi non obbligatori, a testimonianza di una crescente attenzione allo sviluppo professionale e all'apprendimento continuo.
La Technical Academy di Brescia
Un ruolo centrale è svolto dalle Academy aziendali. Tra queste, la Technical Academy di Smart Infrastructures, inaugurata a Brescia in via Grazzine lo scorso autunno, rappresenta un polo di eccellenza per la formazione tecnica del Gruppo.
Qui teoria e pratica si integrano attraverso laboratori, simulazioni e attività sul campo, consentendo a tecnici e operatori di acquisire competenze fondamentali per la gestione delle infrastrutture energetiche, idriche e ambientali. Dal 2022 la Technical Academy ha erogato oltre 22mila ore di formazione coinvolgendo circa 1.500 persone.
Il ruolo dell’AI
Accanto alle competenze tecniche tradizionali, una delle nuove frontiere della formazione riguarda l'Intelligenza Artificiale. L'obiettivo è accompagnare l'integrazione delle tecnologie AI nei processi aziendali e favorire lo sviluppo di nuove competenze in grado di generare efficienza, innovazione e valore.
Nei primi mesi del 2026 è stato avviato il programma «AI Adoption», che prevede 32 ore di formazione dedicate a oltre 7.000 white collar del Gruppo.
Il ruolo dei giovani
L'investimento nella formazione si accompagna a una forte attenzione verso i giovani e il ricambio generazionale. Nel 2025 il 38% delle nuove assunzioni del Gruppo ha riguardato persone appartenenti alla Generazione Z, pari a 494 ragazzi e ragazze inseriti in diversi ambiti aziendali, dalle attività operative sul campo o in impianto alle funzioni ingegneristiche, digitali e manageriali di project management.
ITS Machina Lonati
L'impegno di A2A si sviluppa inoltre attraverso collaborazioni con scuole, università e realtà della formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di rafforzare il collegamento tra percorsi educativi e mondo del lavoro. In questo contesto si inserisce anche l’ingresso tra i soci della Fondazione ITS Machina Lonati di Brescia, una delle principali realtà italiane dedicate alla formazione tecnica post-diploma.
La collaborazione consentirà di sviluppare percorsi formativi sempre più coerenti con le competenze richieste dalla transizione energetica, ambientale e digitale, contribuendo a creare opportunità professionali per i giovani e a sostenere la competitività del territorio.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.gruppoa2a.it