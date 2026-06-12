Giornale di Brescia
Abbonati
Passione Meteo
Passione MeteoGDB+

Previsioni meteo: fine settimana stabile e caldo, ma senza eccessi

All’orizzonte, invece, si intravede la concreta possibilità di andare incontro a una nuova ondata di caldo anomalo
Riccardo Paroni
Nel fine settimana il cielo sarà sereno o poco nuvoloso
Nel fine settimana il cielo sarà sereno o poco nuvoloso

Dopo le grandinate di pochi giorni fa, l’alta pressione è tornata protagonista e ha favorito un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche in tutta la provincia. A conti fatti, abbiamo vissuto una prima decade di giugno più calda della media: secondo i dati dell’osservatorio di Ghedi, il periodo 1-10 giugno è entrato in archivio con un’anomalia termica pari a +1,1°C.

Il weekend

Ora, secondo i modelli matematici, vivremo un fine settimana stabile e piuttosto caldo: l’alta pressione abbraccerà il Nord Italia e le massime potranno raggiungere i 30-31 gradi.

Tra lunedì e martedì l’ingresso di correnti relativamente fresche favorirà un temporaneo calo termico, mentre all’orizzonte si intravede la concreta possibilità di andare incontro a una nuova ondata di caldo anomalo.

Se la tendenza a medio-lungo termine sarà confermata, la seconda parte della prossima settimana sarà accompagnata da temperature nettamente superiori alla media.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
previsioni del tempometeoweekendsolecaldoestateprevisioni

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
L’AI cambia i processi aziendali: il 30 giugno l’incontro di GdB&Futura in AreadocksL’AI cambia i processi aziendali: il 30 giugno l’incontro di GdB&Futura in AreadocksSCOPRI DI PIÙ
Aree protette e parchi: con il GdB due guide sulla natura brescianaAree protette e parchi: con il GdB due guide sulla natura bresciana

Un viaggio nelle terre bresciane: Dai laghi alle montagne, dal corso dei fiumi ai boschi di pianura

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoIl sogno ricorrente degli italiani? È ancora il tetto di proprietàIl sogno ricorrente degli italiani? È ancora il tetto di proprietà

Passano i decenni, ma non il desiderio di possedere una casa. Un passo segnante per le persone, che possono affrontarlo con serenità grazie ai prodotti BCC Agrobresciano