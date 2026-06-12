Previsioni meteo: fine settimana stabile e caldo, ma senza eccessi

Dopo le grandinate di pochi giorni fa, l’alta pressione è tornata protagonista e ha favorito un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche in tutta la provincia. A conti fatti, abbiamo vissuto una prima decade di giugno più calda della media: secondo i dati dell’osservatorio di Ghedi, il periodo 1-10 giugno è entrato in archivio con un’anomalia termica pari a +1,1°C.
Il weekend
Ora, secondo i modelli matematici, vivremo un fine settimana stabile e piuttosto caldo: l’alta pressione abbraccerà il Nord Italia e le massime potranno raggiungere i 30-31 gradi.
Tra lunedì e martedì l’ingresso di correnti relativamente fresche favorirà un temporaneo calo termico, mentre all’orizzonte si intravede la concreta possibilità di andare incontro a una nuova ondata di caldo anomalo.
Se la tendenza a medio-lungo termine sarà confermata, la seconda parte della prossima settimana sarà accompagnata da temperature nettamente superiori alla media.