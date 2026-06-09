Meteo, i mille volti del mese di giugno

Il 1° giugno, secondo il calendario meteorologico, è iniziata ufficialmente la stagione estiva. Il caldo record di fine maggio , con punte di oltre 35 gradi, aveva fatto temere il peggio, ma fortunatamente le temperature sono rientrate nei ranghi, regalandoci valori ben più sopportabili.

Il primo mese d’estate, nel corso degli ultimi decenni, ha pagato a caro prezzo i cambiamenti climatici e, per rendersene conto, basta dare un’occhiata al trentennio 1961-1990: secondo i dati di Ghedi, relativi a quel periodo, la media della prima decade di giugno andava dai +13,8°C di minima ai +24,4°C di massima .

Ciò significa che, in passato, capitava abbastanza spesso di svegliarsi, nella prima metà di giugno, con temperature di 11-12°C, che oggi farebbero gridare all’era glaciale.

Con il passare del tempo le cose sono cambiate, ci siamo abituati a vivere stagioni estive sempre più precoci e non di rado il mese di giugno ha portato con sé pesanti ondate di caldo: basti pensare a ciò che accadde sette anni fa, quando durante la terza decade i termometri superarono i +37°C, per di più con tassi di umidità molto elevati, che crearono un’insopportabile cappa di afa.

Se il solo pensiero vi fa sudare, voltiamo subito pagina, ripensando all’alba del 3 giugno 1953, quando l’osservatorio di viale Bornata rilevò una minima da record, pari a +3,0°C.

Il meteoquiz

Ora sveliamo la soluzione dell’ultimo meteoquiz: Il fatto che a fine maggio l’anticiclone subtropicale abbia già mostrato i muscoli, portando temperature elevatissime, non significa che il trimestre estivo sia necessariamente bollente.

Non c’è una correlazione dimostrata tra ciò che accade nelle fasi finali della primavera e ciò che ci riservano i mesi successivi. Di certo vivremo un’estate più calda della media, così come è sempre accaduto negli ultimi decenni, ma a fare la differenza saranno l’entità delle anomalie e la frequenza dei cosiddetti “break”, ovvero le pause fresche e instabili che concedono un po’ di refrigerio tra un’ondata di caldo e l’altra.

Per il nuovo quiz, vi chiediamo di individuare un altro record stabilito in passato nel mese di giugno.