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Maltempo sul Bresciano, violente grandinate in provincia

Il forte vento ha abbattuto delle piante tra Brescia e l’hinterland. Colpita anche la Bassa
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La grandinata che si è abbattuta su Brescia

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sul Bresciano, colpendo prima la zona ovest della provincia e la città e poi anche il lago di Garda.

La grandine in città
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La grandine in città

Verso le 17.20 la grandine ha colpito Brescia, con chicchi grossi come palline da golf. Si segnalano anche alcune piante cadute tra la città e l’hinterland.

Un albero abbattuto in via Cremona - © www.giornaledibrescia.it
Un albero abbattuto in via Cremona - © www.giornaledibrescia.it

Il forte temporale ha provocato anche degli allagamenti: forti disagi per chi aveva la macchina nel parcheggio dell’Iper Tosano di via Vallecamonica. 

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Il parcheggio dell'IperTosano di via Vallecamonica allagato

Il maltempo si è poi spostato verso il lago di Garda. Anche sul Benaco si sono registati alcuni danni.

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Forte grandinata a Lonato

In mattina si era registrato uno smottamento di terra e massi tra Sonico, Garda e la Val Malga, mentre a Tremosine le auto sono state danneggiate dalla grandine. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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