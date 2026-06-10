Maltempo sul Bresciano, violente grandinate in provincia
Il forte vento ha abbattuto delle piante tra Brescia e l’hinterland. Colpita anche la Bassa
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La grandinata che si è abbattuta su Brescia
Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sul Bresciano, colpendo prima la zona ovest della provincia e la città e poi anche il lago di Garda.
La grandine in città
Verso le 17.20 la grandine ha colpito Brescia, con chicchi grossi come palline da golf. Si segnalano anche alcune piante cadute tra la città e l’hinterland.
Un albero abbattuto in via Cremona - © www.giornaledibrescia.it
Il forte temporale ha provocato anche degli allagamenti: forti disagi per chi aveva la macchina nel parcheggio dell’Iper Tosano di via Vallecamonica.
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Il parcheggio dell'IperTosano di via Vallecamonica allagato
Il maltempo si è poi spostato verso il lago di Garda. Anche sul Benaco si sono registati alcuni danni.
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Forte grandinata a Lonato
In mattina si era registrato uno smottamento di terra e massi tra Sonico, Garda e la Val Malga, mentre a Tremosine le auto sono state danneggiate dalla grandine.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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