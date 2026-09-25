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Previsioni meteo: sarà un fine settimana stabile

Domani pomeriggio le massime potrebbero raggiungere i 26-27°C, valori piuttosto alti per il periodo
Riccardo Paroni
Uno scorcio di Brescia in una giornata di sole - © www.giornaledibrescia.it
Uno scorcio di Brescia in una giornata di sole - © www.giornaledibrescia.it

Due giorni fa, precisamente alle ore 2.05 di mercoledì 23 settembre, è avvenuto il cambio di stagione, con l’equinozio che ha ufficialmente decretato il passaggio di consegne tra estate e autunno.

E proprio durante le ultime quarantott’ore la nostra provincia è stata raggiunta da una massa d’aria fresca, i cui effetti non si sono fatti attendere: le correnti orientali hanno permesso alle temperature di riportarsi in linea con la media.

Ieri mattina sono arrivati i primi brividi di stagione, come dimostrano i +9,1°C rilevati nei campi di Mompiano, ma è bene sottolineare che si tratta di valori del tutto normali per la terza decade di settembre.

Le previsioni

Il grande caldo, che negli ultimi mesi ha messo a dura prova la nostra resistenza, è finalmente un lontano ricordo: le previsioni per gli ultimi giorni del mese annunciano un nuovo rialzo termico, con valori al di sopra della media, ma non c’è motivo di preoccuparsi.

Nell’attesa, vivremo un fine settimana stabile e accompagnato da temperature in graduale aumento: stamattina le minime saranno frizzanti, mentre domani pomeriggio le massime potranno raggiungere i 26-27°C, valori piuttosto alti per il periodo.

Per quanto riguarda la pioggia, nulla di nuovo all’orizzonte: il mese di settembre si concluderà in compagnia dell’alta pressione e, di conseguenza, i pluviometri rimarranno a riposo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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meteoprevisionisoleautunnoestateweekendtemperaturealta pressione

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