Dove la luce diventa esperienza: Crotti inaugura la sua nuova sede

Cinquant’anni di storia alle spalle e lo sguardo rivolto al futuro. È questa la sintesi del nuovo corso di Crotti, realtà bresciana che opera nel mondo dell’illuminazione e che lo scorso giovedì, 17 settembre, ha inaugurato la nuova sede di via Giuseppe Garibaldi 104, a Rezzato.
Un progetto costruito da zero, pensato non solo come punto vendita, ma come spazio nel quale tecnologia, progettazione e ricerca possono incontrarsi. I lavori sono iniziati sedici mesi fa e hanno portato alla realizzazione di una struttura nuova, con showroom, uffici e magazzino.
Un intervento nel quale non è mancata l’attenzione alla sostenibilità, a partire dall’installazione di pannelli fotovoltaici. «Ci siamo rinnovati e siamo orientati al futuro – raccontano i titolari Monica Crotti e Michele Fogliadini – con una sede differente rispetto a prima, realizzata in tempi record grazie alle persone che ci hanno aiutato».
Un «labirinto» come showroom
Il cambiamento più evidente riguarda però il modo di presentare e vivere l’offerta. Il nuovo showroom è stato concepito come un percorso nel quale il visitatore incontra una successione di corner dedicati a brand selezionati. Non più una semplice esposizione merceologica, ma un ambiente nel quale ogni marchio può raccontare la propria identità.
«Abbiamo scelto prodotti iconici ed esclusivi, che non si trovano dappertutto – spiega Michele Fogliadini –. Ogni angolo è dedicato a un brand preciso e la selezione è diventata una parte fondamentale del nostro lavoro». Una scelta che nasce anche da una ricerca internazionale: alcuni dei marchi sono stati conosciuti durante le visite in Paesi esteri.
La luce, nello showroom, diventa così qualcosa da osservare ma anche da sperimentare. Le temperature cromatiche, i sistemi di regolazione dell’intensità e i differenti protocolli permettono di creare scenari personalizzati e di capire quanto l’illuminazione possa modificare la percezione di un ambiente, valorizzandone architettura, materiali e dettagli.
Non più solo privati
Il progetto guarda inoltre con sempre maggiore attenzione al mondo dei professionisti. Crotti collabora con architetti e interior designer per interventi residenziali, retail e commerciali, seguendo le diverse fasi del lavoro. La nuova sede dispone anche di una sala riunioni attrezzata, pensata per accogliere professionisti e i loro clienti.
La selezione privilegia infine brand capaci di offrire soluzioni custom, con materiali, colori e finiture personalizzabili. «Oggi abbiamo più libertà di progettare l’illuminazione sulle esigenze del cliente – concludono i proprietari – trasformando il prodotto in una soluzione realmente su misura».
Storia di famiglia
Dietro il nuovo progetto di Crotti c’è anche una storia di famiglia. Un percorso iniziato con la precedente generazione e proseguito fino a coinvolgere Monica Crotti, Michele Fogliadini e oggi anche il figlio Nicola. Una continuità che non significa però fermarsi alla tradizione: il nuovo corso dell’azienda passa infatti dall’apertura ai professionisti, dall’e-commerce e dalla costruzione di nuovi servizi.
«La nostra è un’azienda familiare, gestita da me, mio marito e mio figlio, e sono fiera di questo – racconta Monica Crotti –. Abbiamo scelto di investire nel nostro territorio e di continuare a crescere qui». Inizialmente presente a Mazzano, l’azienda si è poi trasferita a Rezzato. Lo store di Corso Magenta è stato inaugurato nel 2023, mentre quest’anno è stato rinnovato il nuovo showroom a fianco del precedente. Una scelta precisa, anche a fronte ad altre proposte: «Volevamo investire nella nostra città».
Il nuovo spazio nasce anche per ampliare il rapporto con architetti e interior designer. «Prima il nostro lavoro era rivolto soprattutto al cliente privato – spiegano i titolari –. Oggi siamo strutturati per seguire anche alberghi, locali, attività commerciali e progetti più complessi». Un’evoluzione sostenuta da un team composto da dodici persone, nove donne e tre uomini, in grado di seguire il cliente dalla scelta del prodotto fino alla progettazione.
La novità e-commerce
A completare questa trasformazione c’è l’ingresso della nuova generazione, con Nicola Fogliadini che si occupa dell’e-commerce. Il sito, nato nel 2021, è stato progressivamente ripensato e adesso propone un’offerta che affianca prodotti standard a soluzioni maggiormente configurabili.
L’obiettivo è ampliare il raggio d’azione di Crotti, prima in Italia e successivamente anche sui mercati esteri. «Online il cliente trova una parte più self service rispetto al punto vendita – spiega Nicola –. Stiamo lavorando sul posizionamento, sulla visibilità e sulla crescita, affiancati da due agenzie specializzate».
Per maggiori informazioni consultare il sito web www.crotti.design, oppure visitare l'e-commerce all'indirizzo www.crottilampadari.it per scoprire di più su progetti e servizi offerti.