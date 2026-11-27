Dopo aver archiviato quella che, con ogni probabilità, è stata l’ultima perturbazione di questo mese, l’alta pressione sta per riconquistare la scena. Secondo le previsioni, nel corso del fine settimana il tempo sarà stabile, con temperature minime in diminuzione. Niente di eccezionale: secondo i modelli matematici, si tratterà solo di una modesta irruzione fredda, del tutto normale per il periodo, così come sono state normali le precipitazioni delle ultime settimane.
Alta pressione
In un anno decisamente avaro di piogge, il mese di novembre ha segnato un brusco cambio di rotta, grazie al ritorno delle perturbazioni atlantiche, che a più riprese hanno raggiunto il Nord Italia: secondo i dati dell’istituto Pastori, nelle ultime tre settimane sono caduti 137 millimetri di pioggia. Ora è tutto pronto per il ritorno dell’alta pressione, che ci terrà compagnia fino a data da destinarsi.