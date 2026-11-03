Follie di novembre, ultimo mese d'autunno: da -7°C a +24°C

L’autunno, dopo una lunga fase accompagnata da temperature superiori alla media del periodo, è finalmente entrato nel vivo: dieci giorni fa sono arrivati i primi brividi di stagione ed ora, grazie all’ingresso di una massa d’aria fredda dai quadranti orientali, si è verificato un ulteriore calo termico. Ottobre, dati alla mano, è entrato in archivio come il nono mese consecutivo più caldo della norma: sul bilancio termico pesano soprattutto le prime due decadi, che hanno fatto registrare scarti di +1,5°C e +2,1°C rispetto alla norma. In città le massime hanno superato quindici volte la soglia dei 22°C e in tre occasioni si sono spinte oltre i 26°C. Spiccano, in particolare, i +26,5°C raggiunti nel pomeriggio del 2 ottobre. Piuttosto alte anche le minime, che sono rimaste dieci volte sopra i +13°C.
«L’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale», cantava Lucio Dalla, ed è proprio così: a fine novembre scopriremo se l’ultimo mese dell’autunno meteorologico riuscirà a regalarci un bilancio termico in linea con la media del trentennio 1991-2020. L’inizio, da questo punto di vista, è promettente. Nell’attesa di scoprire cosa ci riserveranno le prossime settimane, lasciamoci stupire da alcuni incredibili record stabiliti in passato.
Nel 1980 la neve giocò d’anticipo
Iniziamo svelando la soluzione dell’ultimo meteoquiz: nel 1980 i primi giorni di novembre trascorsero in compagnia di una massa d’aria molto fredda, che fece crollare le temperature e preparò il terreno alla nevicata più precoce della nostra serie storica. Nella nostra città, il giorno 4, caddero circa 10 centimetri di neve, ma nei giorni seguenti le correnti miti presero il sopravvento, cancellando la magia della bianca visitatrice. Altre nevicate, molto meno abbondanti, si sono verificare nei mesi di novembre del 2005, del 2008 e del 2010.
Se parliamo di invernate precoci, non possiamo dimenticare la minima rilevata all’alba del 25 novembre 1975, pari a -7,2°C, mentre gli amanti del tepore fuori stagione ricorderanno con piacere i +24,0°C raggiunti nel pomeriggio del 4 novembre 2004.
Il nuovo meteoquiz
Quest’anno la prima decade di novembre è iniziata temperature piuttosto basse, grazie alle correnti orientali che hanno favorito un deciso calo termico: il cambiamento climatico ha reso le nostre stagioni autunnali sempre più miti, ma per fortuna, di tanto in tanto, le irruzioni fredde riescono ancora a raggiungere il Nord Italia.
Sapete quali erano le temperature medie di inizio novembre nel periodo compreso tra gli anni Settanta e gli anni Novanta del secolo scorso? Cimentatevi con il nuovo meteoquiz e tra una settimana avrete la risposta.