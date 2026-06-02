Il caldo di fine maggio è stato davvero da record?

Negli ultimi decenni non è cambiato solo il clima , ma anche il modo in cui viaggiano le notizie relative al tempo che fa. Una volta c’erano pochi punti di riferimento, le cui parole venivano ascoltate con grande attenzione: ricordate il mitico Edmondo Bernacca , seguito da Andrea Baroni e da Guido Caroselli?

Volti noti della televisione, che sapevano raccontare, con garbo e professionalità, le vicende atmosferiche. Poi, con la diffusione dei siti web, è iniziata la spietata «caccia ai click», che ha lasciato il segno anche nel mondo della meteorologia. Titoli a caratteri cubitali, aggettivi roboanti, anticicloni ribattezzati con i nomi più improbabili e semplici irruzioni fredde trasformate in ondate di gelo polare.

Il sensazionalismo gratuito ha guadagnato sempre più terreno, e l’unico modo per arginare questa piaga è rimanere fedeli al rigore, ai numeri, alle analisi basate su dati oggettivi.

Serie storiche

Poter contare su due serie storiche di lungo corso, come quelle degli osservatori di Brescia e di Ghedi, è una grande fortuna, che ci permette di soppesare con il giusto equilibrio ogni ondata di caldo o di freddo. Da circa tre quarti di secolo vengono pazientemente archiviati i dati giornalieri, e finora la temperatura più alta mai rilevata in maggio risaliva a diciassette anni fa: nel pomeriggio del 25 maggio 2009 la nostra città raggiunse i +35,0°C, mentre Ghedi arrivò a +35,3°C.

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Mercoledì scorso, in viale Bornata, la massima ha toccato i +35,2°C, mentre a Ghedi si è fermata a +34,7°C. Nel primo caso si tratta di un valore mai visto prima d’ora nel mese di maggio, che ci consente, anzi ci impone di parlare di ondata di caldo record.

Nessuna esagerazione, nessun sensazionalismo: è il puro e semplice responso dei dati. Se i valori del 2009 fossero rimasti imbattuti, avremmo parlato di un’ondata di caldo eccezionale, con anomalie raggiunte poche volte in passato, ma stavolta abbiamo davvero superato ogni limite.

Il meteoquiz

Ora, a proposito di numeri, scopriamo insieme la soluzione dell’ultimo meteoquiz: la temperatura più bassa rilevata a Brescia nel 2025 è stata di -4,8°C, mentre il picco più alto è stato di +36,8°C, con un’escursione termica annua di 41,6°C. Per il nuovo quesito, vi chiediamo di vestire i panni dei meteorologi.