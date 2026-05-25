Caldo anomalo ed estate in anticipo: già superati i 32 gradi

Nel corso del fine settimana, come annunciato dai meteorologi, le temperature sono aumentate con decisione, tanto da superare i 32 gradi in varie zone della pianura bresciana. Ecco alcune massime rilevate ieri pomeriggio in città e provincia: Chiesanuova +32,7°C, San Gervasio Bresciano +32,3°C, Bagnolo Mella +32,1°C, Fornaci +31,9°C, Paderno Franciacorta +31,6°C, Leno +31,4°C, Mompiano +30,7°C.
Si tratta di valori nettamente al di sopra della media, che in questo periodo dell’anno, per quanto riguarda le massime, oscilla intorno ai 25°C. Parlare semplicemente di anticipo d’estate sarebbe riduttivo: questa ondata di caldo potrebbe diventare una delle più intense mai avvenute nel mese di maggio, e nei prossimi giorni assisteremo ad anomalie ancor più marcate. Tutta colpa di un poderoso promontorio di alta pressione, che sta abbracciando gran parte dell’Europa occidentale.
Punte di oltre 33-34°C
Gli scenari dipinti dai modelli matematici parlano chiaro: ci aspetta un ulteriore rialzo termico, destinato a raggiungere l’apice martedì e mercoledì, che si preannunciano due giornate davvero bollenti.
Le massime supereranno i 33-34°C, valori eccezionali per il periodo, non lontani dal primato di diciassette anni fa: nel pomeriggio del 25 maggio 2009 la stazione meteorologica di Ghedi rilevò un picco di +35,3°C, che salvo sorprese dovrebbe rimanere imbattuto.
La tendenza per la seconda parte della settimana propone un’attenuazione delle anomalie termiche, con un po’ di instabilità, più probabile sulle zone alpine e prealpine, ma serviranno conferme. Per il momento, l’unica certezza riguarda il caldo anomalo.