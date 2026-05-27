+35,2°C in città, è record assoluto: mai così caldo in maggio

Ora possiamo dirlo: stiamo scrivendo una nuova pagina di storia meteorologica. Che non fosse semplicemente un precoce assaggio d’estate era ormai evidente, ma in queste ore è arrivata l’ufficialità: siamo di fronte alla più intensa ondata di caldo che si sia mai verificata nei mesi di maggio di tutta la serie storica cittadina, iniziata nel secondo dopoguerra. Oggi pomeriggio l’osservatorio dell’istituto Pastori, in viale Bornata, ha infatti rilevato una massima di +35,2°C.

Battuti i +35,0°C raggiunti il 25 maggio 2009 e che fino ad oggi detenevano il primato. Record delle rispettive serie storiche, per quanto riguarda il mese di maggio, anche a Fornaci, con +35,8°C, e Mompiano, con +34,3°C. Se ci spostiamo a Ghedi, il quadro è un po’ diverso: la massima odierna ha raggiunto i +34,7°C e il record del 2009, pari a +35,3°C, è rimasto, per pochi decimi di grado, imbattuto.