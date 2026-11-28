La neve sta facendo la sua comparsa e speriamo che dal cielo ne arrivi molta altra, assieme al freddo necessario per creare le condizioni ambientali opportune e desiderate dagli appassionati per la pratica delle discipline outdoor della montagna invernale.
Se da un lato c’è chi ha già acquisito in anni di pratica un buon livello di preparazione, dall’altro sono sempre molte le persone che desiderano avvicinarsi alla montagna nella stagione fredda senza possedere conoscenze ambientali, tecniche e attrezzature, e si rivolgono quindi a professionisti o associazioni per frequentare corsi dedicati. I due sodalizi di montagna più attivi con sede nella città di Brescia hanno già avviato la programmazione di corsi e iniziative specifiche.
Informazioni di dettaglio sono reperibili sui siti del Cai Brescia e della Società escursionisti Ugolini.
Cai Brescia - Scuola »Adamello Tullio Corbellini»
- Scialpinismo
Il corso Scialpinismo Base SA1 si rivolge ai soci Cai in regola con il pagamento della quota associativa che abbiano compiuto 18 anni e che desiderano avvicinarsi alla pratica di questa disciplina in modo consapevole e responsabile.
Sarà proposto l’insegnamento delle nozioni fondamentali per poter svolgere con ragionevole sicurezza l’attività scialpinistica su itinerari non impegnativi, con particolare attenzione alle tematiche relative alla prevenzione del pericolo valanghe, alla nivologia, alla lettura dei bollettini meteo e valanghe e alla gestione dell’autosoccorso con ARTVa. Per la partecipazione è obbligatorio avere una buona tecnica di discesa in pista ed una adeguata preparazione fisica.
Il corso di Scialpinismo Avanzato SA2 richiede i medesimi requisiti di base, è aperto a chi ha superato il corso base SA1 o possiede un adeguato curriculum scialpinistico, ed è riservato esclusivamente chi utilizza gli sci (escluse le tavole da snowboard alpinismo). È previsto l’approfondimento degli argomenti trattati nel corso base, e l’insegnamento delle nozioni fondamentali per poter svolgere con ragionevole sicurezza l’attività di scialpinismo in ambiente di alta montagna e su ghiacciaio attraverso la progressione su terreni misti e creste, svolgendo semplici manovre di autosoccorso su terreno alpinistico.
Verrà posta particolare attenzione alle tematiche connesse alla prevenzione del pericolo valanghe, alla nivologia, alla lettura dei bollettini meteo e valanghe, alla preparazione e condotta di gita e alla gestione dell’autosoccorso con ARTVa. L’attività pratica implicherà uscite scialpinistiche mediamente impegnative con eventuale pernottamento in tenda o bivacco.
Viene inoltre proposto anche il primo Corso Mp-Pan 2027–Prevenzione ed autosoccorso su neve, dedicato ai frequentatori della montagna in ambiente invernale, a piedi con le racchette da neve, con gli sci e le pelli di foca, o ancora con lo snowboard o con lo splitboard.
Il corso offrirà la conoscenza delle caratteristiche principali del manto nevoso, e permetterà di acquisire esperienze sulla preparazione e condotta di una gita su terreno potenzialmente soggetto al pericolo di valanghe, divulgando i metodi di prevenzione e di autosoccorso. Il Gruppo Gite Scialpinismo ha inoltre presentato anche un programma di attività organizzate che si estende dal 16 gennaio 2027 fino alla prima metà del mese di aprile 2027.
- Sci fondo escursionismo
La Scuola Nazionale Sci fondo escursionismo «Adamello» del Cai Brescia ha organizzato due corsi di livello propedeutico (Sfse1) e avanzato (Sfse2) dedicati all’apprendimento delle tecniche dello sci di fondo e fondo escursionismo. I corsi hanno già avuto inizio e prevedono una serie di uscite sulla neve nei mesi di dicembre 2026 e gennaio 2027.
Società Ugolini Brescia
- Scialpinismo e snowboardalpinismo
Il corso Scialpinismo Base-SA1 si rivolge a coloro che intendono avvicinarsi alla pratica dello scialpinismo nella declinazione escursionistica della disciplina. Le uscite, tutte in ambiente e di medio impegno, consentono l'apprendimento delle capacità tecniche di base. Sono richieste una discreta preparazione fisica e una buona capacità sciistica (discesa in sicurezza su qualsiasi pista).
Il corso Scialpinismo Intermedio-SA2 / Snowboardalpinismo Intermedio Sba2 è rivolto a scialpinisti e snowboardalpinisti che sono già in possesso di un'idonea preparazione di base, e che desiderano acquisire le capacità necessarie per percorrere autonomamente itinerari scialpinistici di un certo impegno. Si richiedono una buona preparazione fisica e un'ottima capacità sciistica.
Il corso Scialpinismo Avanzato-SA3 è specificatamente rivolto a scialpinisti esperti che desiderano approfondire le tecniche necessarie per intraprendere itinerari impegnativi e con un certo grado di difficoltà e di esposizione. Si richiedono un'ottima preparazione fisica, un'ottima capacità sciistica su qualsiasi terreno e ripidità e nozioni alpinistiche. Oltre ai corsi è previsto un calendario di uscite tra gennaio e aprile 2027.
- Sci di fondo
Sci di fondo «Ugolini» si configura come una proposta che intende soddisfare le esigenze del fondista che vuole praticare questo sport in compagnia. Le gite organizzate si rivolgono a chi è già in possesso della tecnica sciistica a vario livello, e nel corso delle giornate si formeranno gruppi omogenei in base alla differente preparazione conseguita. Per chi si avvicina al fondo per la prima volta, o vuole perfezionare la propria tecnica, ci sarà la possibilità di prendere parte a una lezione con i maestri di sci della scuola della località frequentata. Le uscite sono organizzate nei mesi di gennaio e febbraio 2027.
- Ciaspole
Un pacchetto di escursioni organizzate con le ciaspole è stato predisposto per il corrente inverno tra gennaio e aprile 2027, assieme a momenti di formazione teorica in sede ed escursioni a secco.