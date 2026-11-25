Pronti gli sci, si riparte. Sabato 28 novembre prende il via la stagione sciistica al Passo del Tonale, con l'apertura delle prime due piste del comprensorio Pontedilegno-Tonale: la Contrabbandieri e la Tonale Occidentale.
Entrerà in funzione anche la nuova cabinovia Valbiolo, che consentirà di raggiungere le piste aperte, mentre per i più piccoli sarà operativo l'impianto Tubbo. Da domenica 29 novembre sarà possibile sciare anche sulla pista Valena.
Nel frattempo proseguono i lavori di preparazione delle altre piste del comprensorio. Tra le prossime aperture è prevista quella della Valbiolo, non appena le condizioni meteorologiche e l'innevamento consentiranno di garantire la sicurezza degli sciatori.
Quanto costa lo skipass
Per l'avvio della stagione lo skipass giornaliero costerà 45 euro e sarà acquistabile nelle due biglietterie del Passo del Tonale: quella presso gli uffici del Consorzio, in via Nazionale 5, e quella alla partenza della cabinovia Valbiolo.
La biglietteria di Ponte di Legno resterà invece aperta nel fine settimana per la vendita degli skipass stagionali.