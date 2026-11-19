L'inverno ha rotto gli indugi in alta Vallecamonica e la prima vera nevicata della stagione ha imbiancato Ponte di Legno, il Passo del Tonale e le località più in quota. Nel centro dalignese sono caduti pochi centimetri, mentre al Tonale l’accumulo ha superato i dieci centimetri.
La perturbazione, con un brusco calo delle temperature, ha interessato strade, prati e tetti, ma soprattutto le piste da sci. Qualche piccolo disagio alla circolazione lungo la statale 42, con un tir rimasto in difficoltà. Ma l’attesa, ora, è per l’apertura degli impianti, fissata per il prossimo settimana.