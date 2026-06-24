Da San Vigilio di Concesio al Monte Cornone sul sentiero degli Alpini

C’è un luogo di pace amorevolmente curato alla maniera degli Alpini dove alcuni cipressi si mescolano ai castagni e ad altre latifoglie sul boscoso versante occidentale della bassa Valtrompia. Questo luogo è rappresentato dalla chiesa di San Velgio a San Vigilio di Concesio, presso la quale ha sede il gruppo locale delle Penne nere che ha festeggiato poche settimane fa il centenario della sua fondazione.
Nella porzione nord di San Vigilio, lungo via Cottinelli c’è una freccia segnaletica indicante la località Quarone di Sopra che offre lo spunto per la percorrenza di una breve escursione.
Il percorso
Si inizia a camminare su via Quarone lungo una stradina lastricata ripida che prende il nome di «Sentiero degli Alpini», con il Monte Guglielmo che appare in lontananza. La pendenza sostenuta non deve spaventare. Lo sviluppo accompagnato dalle stazioni della Via Crucis è breve e termina dopo pochi minuti presso l’altura con la chiesa di San Velgio, edificio a campata unica posto lungo il percorso dell’antico itinerario della via Valeriana che da qui proseguiva in direzione della media e alta Valle Trompia.
La camminata continua su una larga traccia sul versante meridionale della valle percorsa dal Torrente Re. Roverelle e carpini dominano tra le specie arboree, e tra le chiome lo sguardo può talvolta trovare spazio per dirigersi verso il Dosso Boscone e il Monte Peso.
Si seguono i segni biancorossi che conducono su una traccia più stretta ancora nel bosco, e poi si attraversano gli spazi di pertinenza di un capanno di caccia con il Monte Verdura e la Maddalena a fare da sfondo. Il sentiero transita alla base di un traliccio, avanza sulla destra di una recinzione fino alla località Camaldoli, e prosegue oltre il margine di un grande prato in leggera discesa.
Sul morbido versante nord del Monte Cornone i segni di colore bianco e rosso conducono all’attraversamento della valle del Torrente Re, e al vicino bivio si piega a destra verso San Vigilio abbandonando il sentiero per il Quarone di Sopra.
Poco più avanti si imbocca in discesa a destra la traccia di un sentiero contrassegnato da segni di colore giallo, che riporta sul percorso di andata lungo il quale si fa rientro.
Scheda Tecnica
Partenza e arrivo: San Vigilio di Concesio, 220 metri s.l.m.
Dislivello: circa 300 metri
Tempo di percorrenza: 1h 40’
Difficoltà: E (escursionistico)