Lacrime in Adamello, quel che resta della capanna Faustinelli

Dopo il devastante incendio che ha distrutto il rifugio d’alta quota l’auspicio è che possa essere ricostruito per dare continuità alla memoria e far rivivere la storia

Ruggero Bontempi 18 giugno 2026 2 ' di lettura

Uno scorcio della capanna Faustinelli prima che fosse distrutta dalle fiamme Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Per monti e per valliCapanna FaustinelliLagoscuro Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...