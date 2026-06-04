Rifiuti organici, un «bagaglio» da non abbandonare lungo i sentieri

È da buttare. Dove lo butto? Tutte le Amministrazioni comunali forniscono ai propri residenti le indicazioni utili per rispondere a questa domanda, e per incentivare il necessario corretto smaltimento dei rifiuti nelle loro diverse tipologie.

Alcune campagne informative realizzate dagli enti gestori di parchi naturali e di comunità montane hanno promosso, nel corso di questi ultimi anni, la diffusione di un atteggiamento più responsabile nei confronti dell’abbandono dei rifiuti in montagna e lungo i sentieri, che richiama anche al dovere di non lasciare presso i rifugi e di riportare a valle confezioni di alimenti o altri scarti inorganici.