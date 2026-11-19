Per Xi Jinping, il primo risultato del trilaterale di oggi è nella disposizione dei posti: Donald Trump e Vladimir Putin si incontrano in Cina, con il presidente cinese al centro della scena. Ma ospitare il vertice di Shenzhen, a margine del Forum sulla cooperazione economica asiatica (Apec), significa anche esporsi alle richieste degli altri due leader.
La scommessa di Pechino è convertire la centralità diplomatica in influenza, senza che il riconoscimento del proprio rango comporti obblighi capaci di restringerne la libertà d’azione. Quest’anno Pechino ha impostato il rapporto con l’America sulla formula della «stabilità strategica costruttiva». L’obiettivo è governare la competizione con Washington senza rinunciare al legame con Mosca.
Perciò la suggestione di una nuova Yalta, evocata da un parlamentare russo, è per la Cina più insidiosa che seducente: la consacrerebbe tra i protagonisti dell’ordine mondiale, ma la assocerebbe a una spartizione delle sfere d’influenza difficile da conciliare con la sovranità e il multilateralismo che invoca presso il Sud globale.
Il nucleare rende concreta questa contraddizione. A febbraio è scaduto il New Start, l’ultimo trattato che limitava gli arsenali strategici russo e americano. Trump ha respinto la proroga proposta da Mosca e vuole un accordo che includa la Cina: un’insistenza che irrita Pechino, padrona di casa di un vertice sull’economia. La Cina sostiene che americani e russi, dotati di forze molto superiori, debbano procedere per primi; in ottobre ha definito «né giusto, né ragionevole, né realistico» chiederle ora di unirsi a un negoziato a tre.
Accogliere il confronto politico, dunque, non equivale ad accettarne la premessa americana: responsabilità equivalenti per tre potenze dalle capacità differenti. Il rischio, per Xi, è che la parità riconosciuta al tavolo diventi il criterio con cui congelare l’inferiorità del proprio arsenale. Il margine negoziale sta nella riduzione dei rischi e nella comunicazione strategica, più che in limiti quantitativi condivisi.
Anche la presenza di Putin ha un valore ambivalente. Una Russia capace di contrastare gli Stati Uniti resta utile a Pechino, che non ha interesse a sacrificare quel rapporto per una distensione reversibile con Washington. Ma il partner russo non deve poter dettare l’agenda cinese: per Xi sarebbe costoso apparire garante delle scelte del Cremlino o impegnarsi a ottenere concessioni da Mosca senza controllarne le decisioni.
Facilitare il dialogo accresce il peso della Cina; rispondere dell’esito la esporrebbe al fallimento altrui. Il formato a tre offre a Pechino una garanzia: osservare e condizionare il dialogo fra Washington e Mosca, riducendo il rischio di intese che ne trascurino gli interessi. Ma la geometria del tavolo nasconde una gerarchia: riconoscere alla Russia un rango diplomatico equivalente non ne cancella la crescente dipendenza economica dalla Cina. Xi può accreditare Putin come interlocutore globale, preservando i vantaggi di un rapporto bilaterale sempre più asimmetrico.
L’agenda misura però i limiti di questa centralità. L’Ucraina resterà presumibilmente fuori dal trilaterale: Washington la tratta su un binario separato con Mosca, di cui la Cina non fa parte, e Pechino la definisce una questione europea. Sul dossier che più conta per il Cremlino, la Cina ospita ma non siede al tavolo.
L’Iran è invece in agenda, e qui la leva è soprattutto americana. Con Hormuz chiuso, Pechino ha un interesse diretto a porre fine alla guerra: prima del conflitto dallo stretto passava circa un terzo del suo greggio. Ma è anche il principale acquirente del petrolio iraniano e la falla più vistosa nelle sanzioni americane. Il linguaggio della pace permette di rivendicare un ruolo; un accordo da garantire ne misurerebbe i costi.
La leva più concreta di Xi rimane comunque economica. Il controllo cinese sulle filiere delle terre rare limita la pressione che Washington può esercitare senza danneggiare la propria industria. Ma usare troppo spesso le restrizioni alle esportazioni accelera la ricerca americana di fornitori alternativi: Pechino deve dosare la coercizione senza distruggere l’interdipendenza che produce il vantaggio.
Il bilaterale con Trump, che precede il trilaterale, dirà quanto spazio resti a una stabilizzazione commerciale dentro la rivalità strategica, con un interlocutore indebolito dalle perdite repubblicane nel voto di metà mandato. Il successo cinese andrà misurato su questo equilibrio: ottenere riconoscimento, preservare le leve economiche, evitare automatismi con Mosca e nuovi vincoli sul nucleare. Washington ha già detto di non attendersi un accordo a Shenzhen.
Anche un vertice interlocutorio sarebbe utile a Xi, se consolidasse la Cina come passaggio necessario della diplomazia mondiale. L’incognita è quanto a lungo Pechino possa rivendicare il rango di potenza ordinatrice rinviando gli oneri che quel ruolo comporta.