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La pace accelera perché cambia il gioco

All’avvicinarsi di un nuovo inverno di guerra, il quinto di questo terribile conflitto, vi è un logorio evidente per i due contendenti, Ucraina e Russia
Mario Del Pero

Mario Del Pero

Editorialista

Volodymyr Zelensky - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Volodymyr Zelensky - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

D’improvviso, sembra di assistere a un’inattesa accelerazione dei negoziati di pace sull’Ucraina. Si prospettano vertici simil-imperiali tra i pochi grandi – Trump, Xi Jinping, Putin – che deciderebbero delle sorti dell’Ucraina (e in una certa misura del mondo) sulla testa di tutti gli altri, europei inclusi. Si avanzano piani di pace dai contenuti radicali: il baratto tra l’ingresso di Kiev nella Nato e la sua cessione di territori alla Russia, in una presunta idea Usa; i dieci punti rivelati da alcuni organi di stampa di una surreale proposta russa che ambirebbe a riportare indietro di trent’anni le lancette della storia, con la Finlandia chiamata a uscire dalla Nato e l’infrastruttura operativa dell’Alleanza ricondotta entro in confini della Germania.

E con Washington che, per tramite di uno dei suoi inviati speciali, Jared Kushner, chiede addirittura aiuto a quell’Europa che invece era stata fino ad ora tenuta ai margini del processo negoziale. Come si spiega questa accelerazione? Quanto serie e davvero realistiche sono le varie proposte sul tavolo? Diverse ipotesi e chiavi di lettura possono essere offerte. All’avvicinarsi di un nuovo inverno di guerra, il quinto di questo terribile conflitto, vi è un logorio evidente per i due contendenti.

Le cifre su morti, feriti e disertori sono incerte, espressione di una guerra psicologica e di propaganda fondata anche sulla totale segretezza rispetto a dati che nelle guerre contemporanee eravamo abituati a vedere rendicontati con quotidiana e minuta precisione. Stiamo parlando però di centinaia di migliaia, forse di milioni di uomini e donne, a cui corrisponde un’escalation degli attacchi contro infrastrutture vitali per le economie dei due Paesi.

Per le loro economie e, in parte, per quelle del resto del mondo. La guerra incautamente lanciata contro l’Iran, e il successivo blocco dello stretto di Hormuz, incide maggiormente sulla spirale dei prezzi e su un’inflazione che, anche in Europa, erode risparmi e potere d’acquisto.

Ma il conflitto ucraino vi contribuisce anch’esso e una sua soluzione è propedeutica a qualsiasi ripristino di catene di produzione e distribuzione normali e funzionanti che - tra Covid prima, dazi e guerre poi - sono state pesantemente turbate. Rispetto a questo, pure Mosca ha un evidente incentivo a trovare un accordo prima che termini il conflitto con l’Iran, si riapra in qualche modo il collo di bottiglia di Hormuz, e vi sia un contestuale, drastico calo del prezzo di petrolio e gas naturale che la colpirebbe duramente.

Un conflitto, quello con l’Iran, oggi straordinariamente impopolare negli Stati Uniti, di cui secondo i sondaggi più del 70% degli elettori, inclusa una maggioranza (51%) di repubblicani, chiede una rapida fine. Il Congresso in scadenza deve votare il finanziamento del bilancio del Pentagono, che include anche un nuovo stanziamento straordinario per finanziare la guerra con l’Iran. Non è scontato che lo faccia. Di certo, però, la Camera e il Senato a larghe maggioranze democratiche che s’insedieranno in gennaio faranno di tutto per legare le mani a Trump e impedire la prosecuzione del conflitto.

È probabile che, vista la convergenza bipartisan sulla questione, cerchino anche di contrastare l’ultima svolta filorussa di Trump, votando a favore di sanzioni o del ripristino di aiuti all’Ucraina. E anche questo, ossia l’esito del midterm e il suo impatto sulla politica estera degli Stati Uniti, può aiutarci a spiegare l’accelerazione improvvisa di negoziati che rimangono peraltro straordinariamente complessi.

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guerra in UcrainaVolodymir Zelenskyaccordo di paceRussiaUcraina

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