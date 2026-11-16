C’è una questione che non si può più ignorare. «Non è in gioco soltanto la sicurezza e la difesa dell'Ucraina, ma l'intera architettura della sicurezza europea». A qualcuno possono sembrare parole già sentite. Concetti stanchi. Quando però arrivano dalla bocca di chi conosce bene la guerra che si sta combattendo nell’est Europa forse conviene farci un po’ più attenzione. Così Ihor Brusylo, ambasciatore ucraino in Italia, certifica ciò che sentiamo ormai da tempo: non si tratta più soltanto di Mosca e di Kiev. Si tratta del futuro del continente e di salvare «un progetto di pace concepito ottant’anni fa, che oggi è messo a repentaglio».
L’evento
Brusylo è stato accolto in città questa sera con una cena organizzata al centro Paolo VI dal Rotary club Rodengo Abbazia, in interclub con Rotary Brescia Moretto e Rotary Zerotrenta. Seguita dall’incontro «Oltre il conflitto: il futuro dell’Ucraina nel cuore dell’Europa», moderato dal direttore del Giornale di Brescia Giorgio Bardaglio.
L’ambasciatore ha raccontato un Paese che si prepara ad affrontare il quinto inverno di guerra, con la popolazione costretta a convivere con bombardamenti, interruzioni di energia e attacchi alle infrastrutture. Una quotidianità che riguarda anche i più giovani: bambini che seguono le lezioni nei rifugi e ragazzi impegnati a contribuire alla difesa del territorio. Ma, oltre alla resistenza sul campo, a preoccupare Kiev è soprattutto ciò che potrebbe accadere sul piano internazionale.
Trattative
Brusylo ha richiamato l’attenzione sulle trattative in corso e sul rischio che il futuro dell’Ucraina venga deciso altrove. Ha evocato uno scenario che ricorda la conferenza di Yalta del 1945, con Stati Uniti, Russia e Cina chiamati a discutere le rispettive sfere d’influenza. L’ipotesi, ha spiegato, è che Washington si concentri su America Latina, Indo-Pacifico e Medio Oriente, mentre a Mosca venga lasciata mano libera sull’Europa, considerata un territorio più debole. «È arrivato il momento in cui l’Europa deve decidere se vuole rimanere un giocatore sulla mappa mondiale o rimanere senza niente», è il suo avvertimento.
Sul tema dell’Alleanza atlantica, Brusylo afferma: «Non credo nella Nato». Nel suo ragionamento resta però un punto fermo: a decidere un’eventuale adesione dell’Ucraina devono essere i Paesi membri dell’Alleanza, non la Russia. La sicurezza, ha insistito, non può essere affrontata come una questione che riguarda soltanto Kiev: i missili che colpiscono l’Ucraina possono raggiungere anche il resto d’Europa.
I territori
C’è poi il nodo dei territori occupati. Brusylo ha riconosciuto che, nelle condizioni attuali, l’Ucraina non è in grado di riprendere militarmente tutte le aree perdute. Questo, però, non significa accettare che vengano riconosciute come russe. Né, soprattutto, significa rinunciare alla propria sovranità sotto la pressione di Mosca.
Il messaggio finale è rivolto soprattutto all’Europa: non può permettersi di restare spettatrice. Ha le risorse umane, le conoscenze, la tecnologia e un’industria in grado di contribuire alla propria sicurezza e alla difesa dei cittadini. Ma deve scegliere di essere protagonista, prima che siano altri a decidere per lei.
Le visite
La due giorni dell’ambasciatore proseguirà domani con una colazione di lavoro sulla ricostruzione dell’Ucraina alla Camera di commercio con in vertici delle associazioni di categoria del territorio. Poi un incontro con il prefetto Andrea Polichetti e la visita all’Atb Riva Calzoni (azienda impegnata in un bando in Ucraina) e il pranzo alla Palazzoli. Infine l’incontro con la sindaca di Brescia Laura Castelletti prima del rientro a Roma.