Von der Leyen tra droni russi e l’accordo Ue-Mercosur

Nel discorso sullo Stato dell’Unione la presidente della Commissione europea ha usato dieci volte la parola «guerra», una sola volta ha parlato di commercio, come mezzo per sviluppare rapporti con il mondo

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Guerra batte commercio 10 a 1, se non 11 a 1. Dieci le volte in cui Ursula von der Leyen, il giorno del discorso sullo stato dell’Unione, ha pronunciato la parola guerra in riferimento alla Russia, una agli Stati Uniti. Le prime dieci preannunciano possibili, anzi – dopo l’avvertimento di Putin all’Europa con i suoi droni a scorrazzare sui cieli polacchi, non a caso all’alba dello stesso giorno – probabili tempi bui. Sarà un’Unione in lotta: finisce l’era del soft power in Europa Perché sono bui