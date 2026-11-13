Democratici già al bivio tra impeachment e governo

Si è arenato immediatamente il primo tentativo di mettere sotto impeachment il Segretario della Difesa, Pete Hegseth. I repubblicani presenti alla Camera hanno fatto blocco compatto nel votare contro. Ai democratici sono mancati una decina di voti. La Camera in realtà avrebbe solo autorizzato l’autorizzazione della procedura d’impeachment, che si sarebbe poi trasferita al Senato dove, dopo una sorta di dibattimento con accusa e difesa, sarebbe stata messa ai voti.
Per l’approvazione sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei senatori, 67 su 100. Il che, con un Senato dove 53 senatori sono repubblicani sarebbe stato semplicemente impossibile. Si è trattato insomma di un’iniziativa velleitaria, promossa peraltro non dai democratici, ma da un Repubblicano dissenziente, il deputato Thomas Massie del Kentucky, sconfitto nelle primarie repubblicane da un candidato trumpiano, non ricandidato e quindi in scadenza di mandato. La vicenda ha nondimeno un significato rilevante.
Non sappiamo se i dieci voti mancanti da parte democratica – tra i quali anche quello della ex Speaker, Nancy Pelosi – siano espressione di un sabotaggio deliberato. È lecito dubitarne, ché vi è sempre un tasso fisiologico di astensionismo nei voti alla Camera bassa (anche da parte repubblicana sono mancati otto voti, ad esempio).
https://t.co/Kfx2sZU6x7— Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 10, 2026
È però chiaro che i democratici si trovano oggi di fronte a un bivio e a un dilemma. Dal 3 gennaio, data d’insediamento del nuovo Congresso, avranno maggioranze molto ampie alla Camera (circa 255 a 180) e al Senato (55/56 a 45/44). Lanceranno una serie d’indagini su alcuni dei casi più eclatanti di corruzione e affarismo che hanno coinvolto anche il presidente e i suoi famigliari. Perché è giusto e doveroso, ché qualsiasi superamento della crisi della democrazia americana passa anche facendo i conti con questo lascito tossico della seconda presidente Trump.
E perché è conveniente elettoralmente e politicamente, con un’ampia maggioranza del paese che ritiene la corruzione una priorità e che sollecita interventi in tal senso. Lo scontro politico e istituzionale si preannuncia molto aspro, con l’attuale Ministro della Giustizia, ed ex avvocato di Trump, Todd Blanche, che minaccia addirittura incriminazioni dei presidenti delle commissioni della Camera che dovessero promuovere tali indagini.
A group with Defense Secretary Pete Hegseth was reprimanded by a U.S. Army sentinel at the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery on Veterans Day after someone in the group appeared to laugh following a photo. “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times,” the sentinel said. “The Secretary and the entire Department have always honored—and will always honor—the sacrifices our military men and women have made to keep America safe," Chief Pentagon Spokesman Sean Parnell said in a statement. "While commemorating this solemn day, a soldier correctly and respectfully reminded everyone to maintain decorum.”— CBS News (@CBSNews) November 11, 2026
In parallelo, le maggioranze democratiche dovranno produrre proposte legislative su temi molto concreti – a partire dal costo della vita – per dare risposta a un malessere del paese che tanto spiega del risultato elettorale del midterm. Queste proposte è presumibile non raccoglieranno sempre i voti necessari dei repubblicani per essere approvate (al Senato c’è bisogno di 60 senatori su 100 per superare l’ostruzionismo) o verranno bloccate dal veto presidenziale. Ma i democratici devono dimostrare la loro voglia e capacità di governare e legiferare, per preservare il forte capitale di consenso che il voto ha evidenziato.
E questo ci porta all’impeachment. Strumento estremo e, forse, abusato con Trump, almeno quando fu attivato nella prima occasione nel 2019 (due anni più tardi, dopo la tentata eversione successiva al voto del 2020, era invece pienamente legittimo e giustificato, come riconobbero anche molti repubblicani). E strumento che assorbe tempo, impegno ed energie, rendendo al contempo più difficili il dialogo e i compromessi legislativi con la controparte.
Con l’eccezione del nuovo Capo di Gabinetto di Trump, Stephen Miller, è difficile trovare figura più radicalmente macchiettistica di Hegseth, l’uomo che vuole misurare il livello di testosterone e di grasso superfluo dei suoi soldati, ha licenziato (o bloccato le promozioni di) decine di ufficiali afroamericani e donne, fa tenere al Pentagono sermoni del pastore della sua chiesa evangelica che vorrebbe gli Usa fossero una teocrazia cristiana e cancellassero il XIX emendamento che ha dato il voto alle donne. Ma la politica è fatta di priorità e l’impeachment di Hegseth, fino a quando non sarà sostenuto anche dalla leadership repubblicana al Congresso, non può essere al momento una di esse.