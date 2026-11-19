Trilaterale Trump-Xi-Putin: i presidenti adottano una «dichiarazione di pace»

Il vertice tra i leader di Stati Uniti, Cina e Russia si è concluso con l'annuncio di un «un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla non proliferazione» delle armi. Accordo sull’aumento delle forniture di petrolio e sulla riforma dell’Onu

19 novembre 2026 1 ' di lettura