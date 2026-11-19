Il presidente cinese Xi Jinping, il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin hanno adottato una «dichiarazione di pace» al termine del trilaterale di Shenzhen. Lo riferiscono i media di Stato cinesi. Nel testo i tre leader ribadiscono che «una guerra nucleare non può avere vincitori e non deve mai essere combattuta». Annunciano inoltre «un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla non proliferazione».
Nella dichiarazione di pace, secondo quanto riportato dall'agenzia Tass, si riferisce che «Putin, Xi Jinping e Trump hanno ribadito l'importanza di approvvigionamenti energetici stabili». Nel testo si evidenzia al riguardo che «Russia, Cina e Stati Uniti intendono aumentare la produzione e le forniture di prodotti della raffinazione petrolifera a beneficio di tutti i Paesi».
Si sottolinea inoltre che «i presidenti hanno concordato che la Corte penale internazionale e gli organismi analoghi non devono abusare della propria giurisdizione». Riconosciuta poi «l'importanza di rispettare le immunità dei funzionari statali».
Altri impegni riguardano l'Onu: «Russia, Cina e Stati Uniti intendono promuovere una riforma delle Nazioni Unite affinché possano rispondere più efficacemente alle sfide globali». I presidenti «si sono scambiati opinioni sull'attuale situazione internazionale e hanno espresso il proprio impegno a favore della stabilità strategica e della sicurezza globale».