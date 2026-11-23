Nel discorso tenuto dal presidente cinese Xi Jinping in chiusura del recente incontro trilaterale con Trump e Putin a Shenzhen è stata notata l’affermazione secondo la quale «la trappola di Tucidide non è assolutamente un destino». Già nel 2015, del resto, nel summit con Obama, l’argomento era stato toccato con toni analoghi.
La «trappola di Tucidide» è un’espressione coniata dal politologo americano Graham Allison in un articolo apparso sul Financial Times nel 2012, elaborata in un saggio pubblicato su The Atlantic nel 2015, e poi oggetto, due anni dopo, di un volume, Destinati alla guerra. Possono l’America e la Cina sfuggire alla trappola di Tucidide?, tradotto in una ventina di lingue – tra cui, naturalmente, anche il cinese.
La tesi principale di questi scritti è che quando una potenza in ascesa minaccia la posizione della potenza dominante il risultato è, di regola, la guerra – come si ricaverebbe dalla celebre diagnosi tucididea delle cause della guerra del Peloponneso: «La crescita della potenza ateniese ed il timore che ormai incuteva agli Spartani resero inevitabile il conflitto». Se si considerano l’impetuoso sviluppo della Cina negli ultimi due decenni, nonché le frequenti frizioni tra Pechino e Washington, si capisce immediatamente la rilevanza immediata della «trappola» e del problema sollevato da Allison. Senonché, la frequente traduzione che vuole la guerra «inevitabile» è molto controversa. In realtà, infatti, Tucidide scrive che gli Ateniesi, diventando sempre più potenti, incutevano timore agli Spartani, imponendo loro la «necessità» della guerra.
Il termine «necessità», a sua volta, è stato oggetto di grande attenzione da parte degli studiosi: «necessità» non implica nulla di fatale, ma si riferisce piuttosto a situazioni nelle quali ogni altra alternativa, astratta o reale, comporterebbe conseguenze giudicate inaccettabili. Per evitare la guerra, Atene avrebbe dovuto rinunciare al proprio impero, ovvero Sparta avrebbe dovuto rimanere indifferente all’imperialismo ateniese – ma né l’una, né l’altra, erano disposte a tanto.
Come che sia, da una parte, Allison cita continuamente il passo tucidideo sulla «inevitabilità» della guerra e, dall’altra, sostiene fermamente che una guerra tra la Cina e gli Stati Uniti non è affatto inevitabile – anzi, si profonde in consigli improntati al più puro buon senso, rivolti ai governanti, dedicati proprio a come la «trappola di Tucidide» possa essere disinnescata. Il che lascia al lettore l’impressione che il richiamo a Tucidide, e la stessa espressione «la trappola di Tucidide», non siano altro che un tentativo di dare una base autorevole ad argomentazioni politiche, e non il fondamento di uno studio approfondito dell’opera tucididea e delle sue implicazioni.
Ora, è indubbio che per Tucidide la motivazione più profonda del conflitto vada cercata nell’effetto congiunto della crescita ateniese e del timore spartano da essa suscitata. Ma dallo storico ateniese, in questo caso, ricaviamo linee di tendenza, importanti quanto si vuole, ma non molto di più. È indiscutibile, infatti, il rilievo dei rapporti di forza, e dei calcoli ad essi legati, nelle relazioni tra grandi potenze, in tutte le altre situazioni storiche prese in esame da Allison prima di affrontare il nodo dei rapporti tra la Cina e gli Stati Uniti.
Ma è sufficiente, tutto questo, per parlare di una «trappola di Tucidide»? E quanto è utile ricorrere a questa formula nel caso dei rapporti sino-americani? Un conto è dire che questi possano essere interpretati come se fossero simili a quelli tra Atene e Sparta, ma ben altro conto è dire – come fa Allison – che essi sono davvero analoghi. Questa impostazione, infatti, trascura una serie di differenze cruciali, che suggeriscono una certa cautela ad entrambe le grandi potenze: si pensi al ruolo di altri attori asiatici il cui peso non può essere ignorato, e si pensi, soprattutto, alla deterrenza nucleare – una delle più grandi lezioni che si possano ricavare da uno scontro di potenza del (recente) passato, cioè la Guerra Fredda.