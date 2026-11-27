Torneremo a votare per le Province. Quando non si sa, e neppure come, ma torneremo a votare direttamente gli organi che le amministrano. Di sicuro… almeno per ora. Sì, perché sulla questione ci sono stati continui ripensamenti. Sembrava fosse cosa fatta poco meno di due anni fa, poi tutto si arenò e ad ottobre, ad Imperia, all’ultima assemblea nazionale dell’Upi, l’Unione delle Province, nei corridoi si diceva che a non volere il rilancio fosse proprio Giorgia Meloni, ricordando come già nel 2014 aveva raccolto firme per la loro eliminazione. E invece, la stessa premier ha tirato fuori dal cassetto il disegno di legge ora approvato in Consiglio dei ministri.
E pensare che almeno metà degli italiani fino a poco fa era convinta che le Province fossero state cancellate, sparite assieme alle sigle dalle targhe delle automobili. Lo aveva garantito il Governo Renzi. Ma non era così, sia perché con la Legge Delrio del 2014 a quegli enti territoriali erano rimaste competenze importanti, come strade e scuole, urbanistica e mobilità, sia perché la loro cancellazione era stata bocciata dal referendum popolare a dicembre 2016. Ai tempi, le Province non godevano di buona fama e già il Governo di Mario Monti aveva cercato almeno di accorparle, ma inutilmente, perché quel progetto non fu mai convertito in legge.
Ora il clima è cambiato: le stesse forze politiche che allora avevano brindato alla morte adesso ne festeggiano la rinascita.La cancellazione delle Province, quando venne proposta, sostanzialmente aveva due finalità: eliminare sprechi e doppioni in tempi di tagli alle spese; togliere poltrone che spesso servivano per fare accomodare chi era uscito sconfitto, o accantonato, da altri e più ambiti incarichi. Tema quest’ultimo, ancora ben in vista. Non pochi, infatti, insinuano che le Province tornate elettive siano una sorta di «ristoro» per candidati rimasti a piedi dopo la riduzione del numero di deputati e senatori. E anche in vista delle prossime elezioni politiche, avere un po’ di posti a disposizione alleggerirebbe la pressione per la formazione delle liste.
Il ministro delle riforme, il leghista Roberto Calderoli, ha un piano che potrebbe avere consenso bipartisan: giungere alla nuova elezione diretta nel 2029, assieme ad Europee e Amministrative. Ma la questione non è di semplice soluzione. Dopo la riforma Delrio, la sorte delle Province ha avuto esiti assai diversi lungo la nostra variegata penisola. In Lombardia hanno continuato ad esistere. A Brescia presidente e Consiglio sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali, con voto ponderato in base alla popolazione rappresentata. Per un lunga fase il «governo» ha avuto una gestione unitaria, oggi ha una maggioranza politica. Ma la struttura, seppur limitata e con fatica, è rimasta attiva. Certo, pallida cosa al confronto dei tempi di Alberto Cavalli, Andrea Lepidi, o Bruno Boni, Ciso Gitti, Mino Martinazzoli, Ercoliano Bazoli. Dalle altre parti d’Italia si va dagli estremi di chi di fatto le ha cancellate, alla Sicilia dove sono state trasformate in «liberi consorzi comunali», alla Sardegna che ne ha addirittura create di nuove, al Friuli che ha ripristinato tutto com’era prima.
Difficile dire come la nuova legge potrà mettere ordine in questa arlecchinata istituzionale. E già ora si dice che tornare all’elezione diretta del Presidente e dei consiglieri, i quali a loro volta nomineranno la Giunta, non vuol dire tornare alla situazione ante-riforma Delrio. Ma si insiste anche nel sostenere che il ruolo delle Province «dovrà essere più incisivo nelle attività di vasta area».
Tutto dipenderà da quali e quante risorse saranno messe a disposizione, perché finora si è avuto un taglio netto dei dipendenti, dai 35 mila del 2014 ai 16 mila di oggi, ed una riduzione di fondi a fronte di impegni crescenti. Province e Città metropolitane costano allo Stato circa 11 miliardi di euro l’anno, ma forse sarebbe meglio dire che gran parte di quella cifra è investita in opere e servizi. Ed è in quest’ottica che andrebbero fatte le valutazioni. Il disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri rientra nel più ampio panorama di revisione del Tuel, il Testo unico degli enti locali. Una revisione tanto attesa quanto rinviata nelle sue scelte principali.
Sarebbe utile cogliere la felice coincidenza che il rilancio delle Province sia stato varato da Palazzo Chigi proprio lo stesso giorno che a Verona si riuniva l’assemblea annuale dell’Anci, l’Associazione dei Comuni italiani. Lo stesso giorno che davanti a migliaia di sindaci il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato come «non possono esistere due Italie, una proiettata verso la modernità e la connessione e l’altra condannata alle retrovie e allo spopolamento». È una frattura che passa tra Nord e Sud, ma soprattutto tra aree metropolitane e aree interne, e attraversa l’intero Paese. Autonomia regionale, Province rinate, Comuni efficienti: gli enti territoriali più direttamente collegati alle necessità e alle sensibilità dei cittadini se ben coordinati potrebbero aiutare a costruire la coesione del Paese e ad affrontare i tempi tribolati che stiamo attraversando.